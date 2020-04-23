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勞工紓困不排除漁民了！農委會宣布下週啟動：每月補助1萬1次領3個月

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▲▼外籍漁工,漁業,漁工,漁船（圖／ ETtoday資料照）。

▲陳吉仲說，也將外籍移工納入補助對象。（示意圖／ ETtoday資料照）

記者許展溢／台北報導

為降低疫情對漁民生計衝擊，農委會今（23日）下午召開記者會宣布，對於無一定雇主或自營作業者的漁會甲類會員，所得40萬以下，可申請領每月1萬元補助，1次發3個月，估計符合人數近8至10萬人，約24億至30億元，所需經費由勞動部協助支應。

近來各產業紓困方案陸續出爐，有保勞保的漁工不滿，勞動部紓困方案竟排除他們。中華民國全國漁會總幹事林啟滄表示，疫情造成國內勞力不足，但魚季開始無法出海作業，希望政府能照顧到漁民。農委會指出，疫情擴大至全球，產業受衝擊越發嚴重，漁業署除依前揭措施積極推動外，鑒於同樣投勞保的漁會甲類會員，卻被排除在勞動部紓困計畫外，遂積極協調勞動部能整體考量，並向行政院爭取漁民納入「自營作業者或無一定雇主之勞工補助」規定適用對象，俾落實政府照顧全體漁民生活之目標。

請繼續往下閱讀...

農委會主委陳吉仲表示，疫情影響養殖、遠洋或近海漁業，讓漁民受到衝擊，如石斑魚外銷受阻，價格受影響。目前漁會甲類會員387,778人，在漁會參加勞保人數263,963 人。其中無一定雇主或自營作業而參加漁會之甲類會員，且投保薪資2.4萬以下，計150,898人。

▲▼ 農委會主委陳吉仲。（圖／農委會提供）

▲陳吉仲強調，補助經費是從勞動部支出，由農委會執行。（圖／農委會提供）

陳吉仲指出，只要符合今年3月31日前有在漁會投保勞保，且目前仍在保，投保薪資2萬4000元以下、107年所得未達課稅標準40萬8000元者，並經漁會檢覈實際從事漁業勞動事實之漁民，即可申請補助，每人每月1萬元，1次發3個月，預估符合領取人數8萬至10萬人，約24億至30億元，經費由勞動部協助支應，希望下週就開始開放讓漁民到漁會申請。

陳吉仲說，還有更多漁民受到疫情影響，因此紓困部分還包括融資貸款滾動修正，即擬妥海洋漁業、養殖紓困措施，適時給予新舊貸戶營運資金挹注與貸款利息免息一年補貼，並給予自願性休漁獎勵，以及對經營困難漁會、生產合作社等事業經營獎勵，並提出養殖及海洋漁業相關內外銷及獎勵凍存及生產調節等各項措施，有效減緩疫情對漁業之衝擊。

陳吉仲強調，補助經費是從勞動部支出，執行面則由農委會。另外，移工紓困部分，陳吉仲說，將外籍移工納入補助對象，只要認定營運困難的漁船主或經營者，依所僱用外來船員人數，每人每月補貼1900元，預計補貼3個月，預計將有3千餘艘漁船經營者受惠。

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