傳勞動部、農委會為「漁民紓困」僵持不下！　陳吉仲駁斥：是雨露均霑

▲陳吉仲駁斥沒有和勞動部為了漁民紓困一事僵持不下。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

各產業紓困方案陸續出爐，保勞保的漁工不滿，勞動部紓困方案排除他們。農委會今（23日）下午臨時召開記者會宣布，無一定雇主或自營作業者的漁會甲類會員，所得40萬以下，可申請領每月1萬，1次發3個月。只是傳出農委會和勞動部事前對此僵持不下，農委會主委陳吉仲駁斥從來沒有，且第一時間發現問題，認為應雨露均霑，向行政院反映，才很快拍板定案。

陳吉仲說，從來沒有僵持不下，是因為勞動部發布部分，對於投保金額2萬4，所得低於40萬的都是相對弱勢勞工，漁民符合此資格也非常多，他們只是覺得竟然同樣都是勞工或是自營者，是否比照適用，很感謝漁會等團體將問題反映給農委會，且重點不是直接給紓困，而是不斷每週開記者會說明對各漁業的影響，加上這是最基層的弱勢漁民、漁工，就應該比照勞動部方案執行。

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陳吉仲接著表示，當初勞動部討論此議題，等到農委會發現魚類甲類會員具有資格，第一時間跟行政院反映，因此很快拍版定案，並說這是雨露均霑，只是勞動部是透過職業工會，漁民是透過漁會。

陳吉仲表示，目前漁會甲類會員387,778人，在漁會參加勞保人數263,963 人。其中無一定雇主或自營作業而參加漁會之甲類會員，且投保薪資2.4萬以下，計150,898人。只要符合今年3月31日前有在漁會投保勞保，且目前仍在保，投保薪資2萬4000元以下、107年所得未達課稅標準40萬8000元者，並經漁會檢覈實際從事漁業勞動事實之漁民，即可申請補助，每人每月1萬元，1次發3個月，預估符合領取人數8萬至10萬人，約24億至30億元，經費由勞動部協助支應，預計下週就開放讓漁民到漁會申請。