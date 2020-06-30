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「要投」擠下「財神總統」成全台第1長名！「台灣阿成」氣炸赴警局報案

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「台灣阿成」認為YouTuber「要投」改的新名字違反公序良俗、煽動犯罪，憤而到警局報案提告。（翻攝自黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統臉書）

▲「台灣阿成」認為YouTuber「要投」改的新名字違反公序良俗、煽動犯罪，憤而到警局報案提告。（翻攝自黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統臉書）

圖文／鏡週刊

曾參選過嘉義縣長的黃宏成，全名為「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，一共15字曾創下最長名字的紀錄，不過最近這個紀錄被YouTuber「要投」給打破了，該YouTuber將自己的本名改為「晋瑋臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」，長達19字成功掀起話題。長度退居第2的黃宏成一看卻相當憤怒，認為這個名字裡出現「大麻」等字眼，是煽惑民眾犯罪，違反公序良俗，氣得向派出所報案提告，甚至呼籲立委針對此事進行修法。

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「台灣阿成」黃宏成的全名長達15字，近年來曾參選嘉義縣縣長、嘉義市市長和立委等公職，超長的名字和他無厘頭的行徑都曾造成話題。

黃宏成近年來數次參選公職，長達15字的名字在選舉公報上格外搶眼。（翻攝自黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統臉書）

▲▼黃宏成近年來數次參選公職，長達15字的名字在選舉公報上格外搶眼。（翻攝自黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統臉書）

黃宏成近年來數次參選公職，長達15字的名字在選舉公報上格外搶眼。（翻攝自黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統臉書）

14日Youtuber「要投」上傳了一則影片，他到戶政事務所申請改名，把自己的名字改為長達19字的「晋瑋臺灣台東之子大麻煩要投油土伯歐薩斯」，由於名字實在太長，只好由承辦人員親自手寫，遇上警方臨檢時還被以為是自己手繪的。

YouTuber「要投」去戶政事務所改名，成為全台灣姓名最長的人。（翻攝自大麻煩YouTube頻道）

▲YouTuber「要投」去戶政事務所改名，成為全台灣姓名最長的人。（翻攝自大麻煩YouTube頻道）

然而黃宏成在看了「要投」的新名字後相當憤怒，他指出「要投」的新名字藏有諧音，「大麻煩要投油土伯歐薩斯」疑似暗指「大麻販藥頭YouTuber喔爽死」，質疑有觸犯法律、煽惑犯罪的嫌疑，昨（29日）下午前往嘉義市警局長榮派出所進行報案，指控「要投」的名字犯了妨害秩序罪。

黃宏成在臉書表示，姓名的字數不是重點，他不在乎對方名字幾個字，「因為隨時可以修正增長，就算是一萬字的內容也跟我財神總統無關。」強調重點在於名字內容，「如果是違反公序良俗，甚至煽惑犯罪的話，那就是檢調警要偵查的情事。」黃宏成說，「大麻販藥頭」這樣的諧音已經不是言論自由，而是在公開挑戰警察和法律，挑戰蔡英文政府的公權力，痛批這種暗示性的犯罪訊息到處流竄，讓年輕人效仿，「我們台灣不用等人來統一，也不用等人來解放。我們台灣，一定亡國，已經亡國。」

黃宏成認為「要投」的新名字違反公序良俗，赴警局提告，甚至還計畫北上陳情。（翻攝自黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統臉書）

▲黃宏成認為「要投」的新名字違反公序良俗，赴警局提告，甚至還計畫北上陳情。（翻攝自黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統臉書）

此外，黃宏成還跑去王美惠、蔡易餘、陳明文等立委服務處陳情，呼籲立委要針對姓名條例進行修法，增加關於公序良俗的條款，甚至還計畫要北上拜會蔡英文總統和行政院長蘇貞昌等人表達他的訴求。

對此，「要投」回應澄清，他的名字是要投而非「藥頭」，請不要亂改他的名字，「要投」意指「飛鏢選手，要投出去，才叫要投」，而「大麻煩」是他們YouTube頻道的名稱，「歐薩斯」是英文名字「osas」的音譯，而非「喔爽死」，要投表示，若真的被提告他也將會反告對方誣告來反擊。


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