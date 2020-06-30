藍委占議場事前超保密「只有7人知道」　蔣萬安預告內容、醞釀2周細節曝

圖文／鏡週刊

國民黨立委反對前高雄市長陳菊擔任監察院長，昨（28日）突襲占領立法院議場並夜宿，全程約20個小時。本刊調查，這整起秘密攻占計畫，藍委可說是準備周全、保密到家，事前更只有7個人知道。

據指出，這起占領行動的籌畫，事實上黨團幹部早已醞釀約2週，先是私下組成「7人小組」，成員包黨團總召括林為洲、書記長蔣萬安、首席副書記者林奕華及4位黨內核心幕僚，之後再各自分派任務、準備道具，全程皆是祕密進行，刻意不經過旁人，就是為了避免消息走漏。

藍營人士透露，23日黨團大會上，黨團正式拍版要對陳菊人事案進行杯葛，但細部的戰術則交由黨團3長擬定；因此當天會上蔣萬安也僅事先預告，請同仁務必在端午連假期間空出時間，待黨團一聲令下，就要立刻北上會合，並特地說明，「行動不會在LINE群組通知，會有人親自打電話。」

由於行動保密到家，該人士提到，黨主席江啟臣雖全程掌握，也對計畫表達認同，但也是在前1天才知道一切細部規劃；至於其他藍委則是事發前4個小時，才收到緊急開戰通知。

另一方面，相關的抗爭用道具，也是透過核心幕僚私下準備，包括登山用的探照燈、電風扇、水與冰塊、補給糧食等其他必需品，以及占領用的工具，例如機車大鎖、鐵鍊、童軍繩及麵粉等。

一位不具名藍委表示，這次的占領行動，雖僅維持了20個小時，沒有真正成功，但也不能說是完全沒成效，至少展現國民黨有一戰的決心，對藍營在罷韓通過以後，整體藍軍的士氣也有正面助益。

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