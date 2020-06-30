中火前絕食24小時　孝子議員黃健豪曾換肝救父…醫生憂急性熱衰竭

▲台中市議員羅廷瑋（左1）、黃健豪絕食進入第24小時。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員黃健豪、羅廷瑋為了守護「藍天、白雲」，抗議台電違法重啟中火2號機組，29日中午起開始絕食，曾捐肝救父的黃健豪目前全身狂冒汗、嘴唇發白，羅廷瑋也說「只要站起來，頭就會暈」，但2個議員相互打氣「一定要撐下去」，就算身體很疲憊，也要控訴蔡英文政府「能源失當，害慘中部人」。

黃健豪、羅廷瑋不滿中火違法重啟燃煤機組，28日下午就在中火電廠外靜坐抗議，至今已超過42小時，由於一直未得到台電善意回應，2人從29日中午起絕食，以激烈的行動抗議台電侵害中部人健康，市長盧秀燕昨天下午也前往聲援，批評中央逆民意而行，環保局晚間也開出2千萬元罰單，並且函送台電董事長楊偉甫。

目前2個議員絕食情況，身體都出現不適，曾捐肝救父的黃健豪有些微體力不支，現在狂冒汗、嘴唇發白，羅廷瑋則是從上午開始出現頭暈情況，2人虛弱地坐在台中火力電廠門口，面對越來越多的鄉親來聲援，也只能點頭示意，為了理念要苦撐下去。

現場陽光直曬，柏油路都散發熱氣，溫度直逼34度，為預防意外，鄰近的童綜合醫院也派出醫護人員到場關心議員們情況，醫生指出「天氣太炎熱，要請議員適時補充水分，慎防急性熱衰竭」。

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