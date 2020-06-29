中火重啟！台中2議員宣布絕食　 盧秀燕「開罰2000萬」函送台電董事長

▲羅廷瑋在靜坐達第119個小時時，當場宣布絕食。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

中火違法重啟2號燃煤機組，引發市議員羅廷瑋、黃健豪2人在大門口前靜坐、夜宿抗議，市長盧秀燕29日傍晚前往聲援，為他們加油打氣，她強調，高達8成民意盼中火機組不要重啟，遺憾中央「逆民意而行」，羅、黃2人當場宣布絕食，希望讓更多民眾加入，也要逼得台電表態，環保局晚間也宣布，開罰中火最高額度2千萬元、函送董事長楊偉甫。

▲盧秀燕前往關心靜坐的議員和鄉親。

羅廷瑋和黃健豪2人從昨天下午5點就在中火大門口前靜坐抗議，晚上並搭棚睡覺，雖然飽受蚊蟲叮咬和酷熱夏夜，但2人意志堅定，不為所動，上午彰化縣議員張錦昆、曹嘉豪、黃俊源和南投縣議員張嘉哲也加入靜坐行列。

▲盧秀燕聆聽顏寬恒等人訴求時，表情嚴肅。

據了解，彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱明天也會到場聲援。

▲衛生局長曾梓展關心羅廷瑋身體狀況。

盧秀燕傍晚抵達中火探望靜坐抗議的議員羅廷瑋、黃健豪和鄉親，關心他們的身體狀況，多名學者也到場聲援，正當羅、黃2人靜坐抗議達到第119個小時時，羅廷瑋當場宣布和黃一起絕食抗議，用行動表達強烈訴求。

▲盧秀燕和在場議員表達反重啟燃煤機組的訴求。

羅廷瑋說，其實早在中午吃過飯後，除了喝水，即未再進食，內心早就做好絕食準備，希望用絕食如此激烈手段，讓更多鄉親關注周遭健康環境，並能加入靜坐行列，也藉此逼台電做出善意回應。

盧秀燕表示，議員發起的抗議行動在酷熱、蚊蟲叮咬、充滿風沙的艱苦環境中進行，為的是鄉親的健康，為的是捍衛台中的天空，他們的訴求很簡單，就是不要再讓中部人用肺發電，也不要再讓中部人當「人體空氣清淨機」，根據民調，高達近8成的台中人希望不要再用肺發電，遺憾中央卻逆民意而行，完全沒有尊重地方民意。

盧說，聯合國醫學界已證實，燃煤發電會殘害人類身體健康，因此全世界絕大部分國家，包括鄰近的韓國、歐洲地區，都已決定讓燃煤電廠逐步退場，當全世界都在保護自己國家人民的時候，只有台灣的中央政府逆勢而行，重啟已關掉的2號燃煤機組，讓中部人健康陷入險境。

她還強調，目前全國備載容量已破10%，電只要有一定存量就好了，不解台電為何硬要重啟2、3號機組，過去中部人已犧牲3、40年的健康，已付出太多代價，希望中央以空氣品質為念，跟中部人站一起，不要包庇護航台電。

今天陸續前往聲援的民代，包括議長張清照、副議長顏莉敏、市議員冉齡軒、陳政顯、陳成添、沈佑蓮、賴順仁、劉士州、以及前立委顏寬恒、前台中縣議長林敏霖等人，陪同盧前往者有副市長黃國榮、環保局長吳志超、民政局長吳世瑋等人。

另外主辦單位也邀請東海大學政治系教授、地方自治研究中心執行長潘兆民、倫敦大學伯貝克法律學校博士施威全、中山醫大博士黃俊銘等多名學者在場舉行學者講座。

環保局晚間也宣布，將依空污法最高罰鍰2千萬元開罰，並將董事長楊偉甫依據《空污法》第56條函送法辦。

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