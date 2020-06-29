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中火2號機組違法重啟！「中彰投連線」民代：立即關閉空污怪獸

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▲彰化及南投議員加入抗議中火行列。（圖／彰化縣議員曹嘉豪提供）

▲彰化及南投議員加入抗議中火行列。（圖／彰化縣議員曹嘉豪提供）

記者唐詠絮／彰化報導

抗議台電違法重啟台中火力發電廠2號機組，台中市議員黃健豪、羅廷瑋在中火廠外靜坐抗議已超過18小時，29日彰化縣議員曹嘉豪、張錦昆、黃俊源、南投縣議員張嘉哲等民意代表到場聲援，明天彰化縣長王惠美也將到場，「中彰投連線」齊聲要求台電立即關閉違法重啟的中火2號機組。

台中火力電廠一溪之隔就是彰化，彰化縣議員曹嘉豪到場響應表示，彰化北有中火、南有六輕，在這兩大空污巨獸的夾擊之下，彰化民眾健康深受威脅，今天他站出來聲援台中市議員，更為了民眾生命財產安全發聲，希望台電、經濟部能有所回應。

請繼續往下閱讀...

▲彰化及南投議員加入抗議中火行列。（圖／彰化縣議員曹嘉豪提供）

到場聲援的南投縣議員張嘉哲也說，過去南投的好空氣已經不見，PM2.5超標變成南投人的夢靨。三年來，中火每年減煤一百萬噸，南投縣這三年來空品愈來愈好，南投需要好空氣，不要再受肺癌和肺腺癌的威脅，台中火力發電廠是南投好空氣最大殺手，請中火拿出專業良心，不要再罔顧南投人的健康！

▲彰化及南投議員加入抗議中火行列。（圖／彰化縣議員曹嘉豪提供）

台中市議員羅廷瑋指出，昨晚在中火紮營過夜，真的是一夜難眠，半夜還有黑衣人開著名車來錄影，但我們不會退怯，今天更看到彰化、南投議員加入，給我們許多鼓勵，「中彰投連線」很振奮人心，中火空汙威脅是中彰投共同的痛，呼籲所有有志之士不分黨派一起來響應，台中率先站出來，已經在彰投獲得迴響，希望社會大眾一起來重視。

▲彰化及南投議員加入抗議中火行列。（圖／彰化縣議員曹嘉豪提供）

台中市議員黃健豪提到，天氣炎熱難耐，他已經有頭暈的情況，但是為了捍衛民眾權益，還是要撐下來，因為中火是前台中市長林佳龍認證的中部最大汙染源，燃煤的煙囪飄散出去，影響是整個中部地區，所以陸續有各地的民代和民眾加入這個行動，希望台電能聽到真正的地方民意，在電力充足的狀況下，立即關閉違法重起的中火2號機組。

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