台電董座願為中火紛爭承擔責任　中市府：說詞不合理、危言聳聽

▲台中市政府針對台電董事長的說法，認為是極不合理，危言聳聽。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台電董事長楊偉甫29日在記者會表示，中火與台中市政府之間的爭議，已經延燒整整一年，演變為政治事件，如果市府一定要入人於罪才善罷甘休，他願承擔所有責任；中市府環保局隨後表示，楊董事長提及恐發生100-500萬瓩的用電量差異，對照台電長期宣稱供電穩定「一路綠燈」的說法，顯然是極不合理、危言聳聽，令人遺憾。

環保局表示，尊重台電人的專業及辛勞，但楊董事長曾說過供電備轉容量率只要維持「熱機狀態6％」即可，如今又說備轉容量10%是無法再面臨各種突發狀況，不只前後矛盾，更不能作為違法啟用沒有操作許可的中火2號機組的理由，更規避老舊燃煤機組除役的規劃，令人遺憾。

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環保局還說，每1%尖峰備轉容量率相當於31.3萬瓩，楊董事長提及恐發生100-500萬瓩的用電量差異，相當3%-16%的備轉容量率，對照目前的綠燈備轉容量率（11%），以及台電宣稱供電穩定「一路綠燈」的說法，顯然是極不合理、危言聳聽。

環保局強調，台電不該迴避中部人的質疑，在6月24日台灣用電量達高峰，供電的備轉容量率還有11%，且連日的備轉容量都在10％以上，在全國用電量充分的情形下，為何還要違法重啟2號機?

法制局提到，大法官多次解釋「地方自治是憲法保障的權利」，空氣污染防制法第二條開宗明義，主管機關在直轄市為直轄市政府，台中電廠就在台中市，若有違法行為，本該就是台中市政府依法執行，過去中央謹守分際，尊重地方政府執法的權限，憲政史上從未發生環保署撤銷直轄市政府行政處分的例子。

法制局認為，地方制度法是特別法，優先於行政程序法，環保署的撤銷處分違法無效，也不是台電主張合法就合法，目前相關法律爭議既已進入司法程序，台電不等司法判決出爐，就逕自宣布自己合法而重啟，令人難以苟同。

依據台電最新電源開發計畫，中火將在2025年還要新增11、12號機組，這2部天然氣的發電量相當4.7部目前燃煤機組的發電量，所有發電的重責大任就放在台中電廠，台中電廠將成為全世界最大的火力發電廠，市府深表遺憾，因為中火完全沒有要將燃煤機組除役的規劃。

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