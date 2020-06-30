影／賴品妤在立院開口唱歌了！　自認「音準比高嘉瑜準一點…」

記者楊蕓／台北報導

國民黨佔領立法院議場持續19小時後落幕，民進黨立委賴品妤在推擠過程中不少逗趣表情被做成梗圖，她30日在立院受訪時，笑稱自己的仆街照搭配高嘉瑜唱歌的梗圖最好笑，對於高嘉瑜的歌聲，賴品妤說「我應該音準準一點」，隨後還被拱唱兩句，讓她直呼「好害怕喔！為什麼我們的國會變這個樣子，現在政治路怎麼這麼辛苦…」。

▲民進黨立委賴品妤在立院受訪時開口唱歌。（圖／記者屠惠剛攝）

為反對陳菊擔任監察院長，國民黨團28日下午佔領議場，民進黨團29日上午11:11直接將綁在大門的鐵鍊剪掉，破門而入後，將藍委一個一個拉下主席台，場面相當火爆、零星衝突不斷，藍綠推擠近一個小時，最後大約在12:06左右清空。

賴品妤昨天入場時，帶著一派輕鬆的微笑，甚至還臉朝天吐舌，扮了個鬼臉，逗趣表情被截圖在網路瘋傳，粉絲看見忍不住直呼「還敢調皮R」。

▲國民黨團攻占立法院議場，朝野肉搏衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，國民黨昨天下午一度試圖第二波佔領主席台，賴品妤想追上前阻擋卻不小心在走道絆倒，她說，自己看到很緊張就往前跑，結果自己「哎呀就仆街了」，而且還是她前一天說議場最好睡的地方，「可能是因果輪迴吧！」

賴品妤昨天有不少表情被做成梗圖，媒體問覺得哪一張最好笑，賴品妤說，「有一張是嘉瑜委員唱歌，搭配我仆倒的照片，看起來好像是因為她唱歌我就跌到。」

至於高嘉瑜到歌聲，賴品妤則說，「我應該音準好一點，但也不是專長，有時候在地方被拱唱歌，會自娛娛人唱一下」。

訪問完後，有媒體拱她「要不要唱一下」，賴品妤一開始想婉拒「什麼，我們要在神聖的國會殿堂做這件事嗎？」「好害怕喔！為什麼我們的國會變這個樣子，現在政治路怎麼這麼辛苦」，不過最後還是配合唱了兩句《紅豆》的副歌，還笑說自己應該唱得比前行政院副院長陳其邁好。

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