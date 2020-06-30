「歐日解封名單沒台灣」網批口罩外交成笑話！他神打臉：跟邊緣沒關係

▲疫情趨緩，台灣不在別國解封名單引發熱論。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著疫情趨緩，許多歐洲國家逐漸解封，不過日前歐日解封名單中都不見台灣，不少人就直說，台灣先前的「口罩外交」變成笑話；但也有網友表示「這大概是第一次感到身為邊緣人的好處」，擔心二次爆發。不過，有一位網友則回文指出，這次各國開放名單沒有台灣，跟邊緣人沒關係，「事實上就是台灣不肯開。」

有網友看到「歐日解封名單沒有台灣」的新聞後，忍不住發表自己的看法，直呼這大概是他第一次發現身為邊緣人的好處，因為一旦開放、解封，一定很多國人馬上出國放鬆，「萬一飛國外不小心染疫然後回台，X的記者會又要開不完，X的大家又要搞得人心惶惶！」說台灣好不容易撐過去，他不想看到下一波疫情，希望各國繼續封鎖台灣。

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就有另一名網友回文，直說雖然台灣還是邊緣人沒錯，但這次各國開放名單沒台灣，跟台灣是邊緣人沒關係，「外交不是你佔盡便宜，別人連你吃肉、他湯都沒喝到的道理，假設國外全開了台灣，我們台灣要不要反饋國外跟著全開？」而事實上，就是台灣不肯開放，「台灣不肯開，對方就要拿熱臉貼你的冷屁股？」

▲英國分階段解封，民眾開始上街購物。（圖／達志影像／美聯社）

這位網友也說，之前韓國就曾來找台灣談互開，要免除14天隔離、甚至縮短到隔離5天還7天，「台灣就不要啊，所以就談不成啊！要國外對台灣全面開放可以啊！看台灣肯不肯點頭給他們全面開放啊！」

不過接著他就說，台灣全開、決戰境外很容易破功，「再來，台灣的防疫有目共睹，全開了，有多少人會衝著這部分一窩蜂的衝進來台灣，我們的醫療體制負荷的了嗎？」也提到指揮官陳時中曾說，開放要看各國的情況，而美國現在就再度創新高，「全面跟著國外妥協開放了，台灣才真的要叫救命吧！」

最後他也強調，台灣不肯給人解封，其他國家當然不會開放台灣，「台灣能出去，國外卻不能進，對台開放給台灣打臉嗎？你是其他世界大國，會想給一個小小島國巴的臉腫腫？」並笑說，這時候對方不開放台灣是要說謝謝，「對方要是壓著台灣的頭逼我們開國門，我們才要哭勒！」