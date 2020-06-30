全球第一波疫情還沒結束　吳尊友：新冠肺炎沒有冬夏季之分

▲北京近日疫情復發，對市民進行大規模核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

面對全球確診人數破千萬，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友29日接受《央視》、《中新社》等大陸官媒專訪時坦言，許多跡象都說明，全球疫情的第一波根本就沒有過去，即使在夏天也又出現了疫情，換句話說，新冠肺炎沒有冬夏季之分。

吳尊友表示，從全球範圍來看，每天新增病例數都在十幾萬左右，美國、巴西每天新增病例數超過4萬，比一周前的兩萬又翻了一倍。「防控措施稍微鬆懈，疫情就可能出現反彈，可能造成更大範圍擴散。」

▲中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。（圖／翻攝自中新社）

另對於近期北京疫情自新發地市場爆發，外界擔憂新冠病毒是否「病從口入」，吳尊友回應，到目前為止，還沒有發現一例病例是通過消化道感染新冠病毒。

他說明，雖然在病人的糞便當中，也檢測到核酸陽性甚至病毒，但不代表它是經消化道傳播。吳尊友表示，整體來說，新冠肺炎的傳播還是以近距離的飛沫傳播，以及直接接觸和間接接觸傳播為主，屬於呼吸道傳染病的主要方式。

吳尊友提到，北京目前沒有發現社區層面的傳播，另中國本土疫情雖已得到控制，但不代表疫情已經過去，必須提高警惕、加強監測。

截至30日上午6點，全球確診累計1019萬9798例、50萬2947死；美國累計256萬4163例、12萬5928死；巴西累計134萬4143例、5萬7622死；俄羅斯累計64萬246例、9152死；印度累計54萬8318例、1萬6475死。

根據大陸國家衛健委今晨通報，6月29日0—24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例19例，其中境外輸入病例11例（廣東4例，上海3例，四川3例，甘肅1例），本土病例8例（北京7例，上海1例）。

中國大陸現有確診病例428例，累計治愈出院病例78469例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83531例。

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