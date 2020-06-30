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影／唐鳳手機拿Nokia！鄉民好奇「有什麼特殊功能」引青睞　本尊PTT親回了

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網搜小組／鄺郁庭報導

行政院政務委員唐鳳協助防疫政策推廣頗受好評，一舉一動都受到關注，連使用的手機都引發話題。有一名網友在PTT的Gossiping板上爆卦，說唐鳳還在用Nokia 8110，「這麼復古的手機，除了能玩貪食蛇外，能讓唐鳳青睞是還有什麼特殊功能嗎？」貼文不僅引發熱論，唐鳳本尊也現身留言區解答。

▲▼立法院院會,唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

▲唐鳳用的手機是Nokia 8110。（圖／記者李毓康攝）

這位網友文中表示，他看到專訪提到唐鳳主要用的手機是Nokia 8110，好奇唐鳳怎麼會選如此復古的手機。貼文一出，其他人紛紛熱論猜測，「8110 哪台」、「個資不會外洩」、「我也換回非智慧型手機過。」

請繼續往下閱讀...

結果，有網友開玩笑說「唐鳳的8110功能比你的哀鳳X還多，我們的8110只有三頻，她的8110有5G還有VR功能」，這則留言吸引唐鳳親回「其實只有4G，還沒有5G版。」至於為何到底要用Nokia 8110，有人猜「沒有賴不會被煩？」唐鳳則是給予肯定回應，「樓上正解」。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼唐鳳現身留言。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

還有網友留言「唐鳳傳說：這支8810是唐鳳上次休假無聊自己做出來的」，唐鳳則回「8810 裡的 KaiOS 確實是從 boot to gecko 改的……」。而被質疑「裝飾品鵝乙辣（而已啦）」的時候，她忍不住說「8110 有在用辣，2013 年 Firefox OS 開發機才是裝飾品。」

之後還有人則是回文該篇爆卦，「唐鳳說她入閣後很忙，沒時間直播玩《還願》（電腦遊戲）」，但是官位比唐鳳更高、時任行政院副院長的陳其邁當時卻玩過，認為照理說職位越大、責任越重、應該要越忙，陳其邁卻直播過玩遊戲，「我懷疑唐鳳在鬥陳其邁，科科！」

▲▼內閣總辭合照,唐鳳。（圖／記者李毓康攝）

▲唐鳳多次在PTT留言，都能吸引大批鄉民朝聖。（圖／記者李毓康攝）

沒想到唐鳳看到這樣的回文，幽默留言「『責任越重應該要越忙』 {{來源請求}}」，被網友吐槽「還來源請求咧！天才IT大臣都在忙著編維基嗎？」唐鳳則是貼出連結「也有發paper（雖然是2018年的事了）」。看到有人繼續好奇問手機的事「唐鳳是用8810上PTT嗎？」她則說「用8810分享熱點算嗎（這台 iPad Pro 是 Wifi 版）。」

唐鳳超親民行為，讓鄉民都紛紛朝聖推文，「唐鳳根本不用回應這種廢文」、「本人居然回這種廢文，笑死」、「朝聖！手不由自主推文了」、「朝聖!!手不由自主推文了」、「本人出現XDD」、「欸我沒有要推啊不要控制我啊」、「你只是想被唐鳳酸吧小釣手」、「噓大臣的機會不是天天有的啊」、「嗨唐鳳泥好啊」、「大大是不是寫了一支程式關注唐鳳關鍵字出現的所有討論」、「朝聖推！奧黛莉根本圈粉專業www。」

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