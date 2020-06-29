無聊上網查易經＆五行　跳出滿滿「理工論文」他看傻眼：刷新三觀！

▲大學校園。（圖／記者季相儒攝）

記者黃君瀚／綜合報導

「五行」哲學觀和《易經》爻卦在中華文化中流傳超過千年，時至今日不僅中文、哲學和宗教這些系所持續探究其中的奧秘，連理工科系都熱衷此道！近日就有網友上碩博士論文網站查詢，結果讓人嘖嘖稱奇，「有沒有碩博士論文網的詭異論文八卦？」

網友26日在PTT發文，提到閒來無事瀏覽國家碩博士論文網（臺灣博碩士論文知識加值系統），以「易經」、「五行」當關鍵字執行搜尋功能，瞬間眼界大開，找到的論文可說是無奇不有，「不查還好，一查出現很多讓人刷新三觀的論文！」

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他說，就算將各大學中文系、宗教系、哲學系這些本來就可能在做相關研究的科系扣掉，發現仍有大量和本身系所無關的研究報告，忍不住好奇這些碩士、博士的研究成果，是否有符合各校的畢業標準，「有沒有這種詭異論文能符合畢業要求的八卦？」

記者實際以關鍵字易經和五行在臺灣博碩士論文知識加值系統查詢，發現以「易經」為標題的相關研究共148篇，以「五行」為標題的則有86篇。以下結合網友發現與實際查核，節錄部分名字較特殊的論文。

▲有網友認為，單憑論文題目難以判斷實際內容，真要讀過再評論才站得住腳。（圖／記者季相儒攝）

易經類

1. 〈以易經系統理論歸納演繹人類生育之理〉國立雲林科技大學／資訊管理系碩士班

2. 〈易經決策模式應用於台灣半導體產業22奈米世代以下黃光微影關鍵製程技術之研發策略選擇〉國立交通大學／高階主管管理碩士學程

3. 〈易經在投資策略之探討:以台灣50成分股為例〉世新大學／資訊管理學研究所(含碩專班)

4. 〈以易經觀點重新建構台中廚餘回收系統〉東海大學／建築學系

5. 〈運用易經姓名學於農業人才儲備選用之探討〉中華大學／科技管理學系

6. 〈易經最佳化演算法求解考慮相依整備時間下單機總加權延遲時間問題〉朝陽科技大學／工業工程與管理系碩士班

7. 〈以易經的太極思維來探析藍海策略〉國立高雄大學／國際高階經營管理碩士在職專班(IEMBA)

8. 〈易經哲學與經營管理研究-以新北市兩漁港為例〉大葉大學／管理學院碩士在職專班

9. 〈易經概念探討管理創新的重要性-以IBM,Facebook和InnoCentive為例〉國立中央大學／英語商業管理碩士學位學程

10. 〈現代易經系統理論之免疫系統基因研究〉國立雲林科技大學／資訊管理系碩士班

五行類

1. 〈以資料探勘分析五行生剋與財務指標對台灣股價之影響〉國立屏東科技大學／企業管理系所

2. 〈以五行生剋模型驗證股票選股策略－S&P500指數成分股為例〉國立屏東科技大學／企業管理系所

3. 〈以五行生剋模型驗證股票選股策略-香港股票市場為例〉國立屏東科技大學／企業管理系所

4. 〈以五行生剋模型驗證股票選股策略─日經225指數成分股為例〉國立屏東科技大學／企業管理系所

5. 〈探討企業經營狀況四象五行生剋因果鏈條〉逢甲大學／會計學系

6. 〈數位邏輯電路應用於五行療法之等效七輪精油/十二經絡精油之研究〉建國科技大學／電子工程系暨研究所

7. 〈都市的五行循環－以基隆市中心的再生為例〉國立政治大學／經營管理碩士學程(EMBA)

8. 〈工作特性、五行八字對工作滿意度的關係探討〉國立中興大學／科技管理研究所

9. 〈易經與陰陽五行在行銷策略管理應用之研究〉國立中山大學／高階經營碩士班

10. 〈類股輪漲現象與中國五行學說關係之研究〉國立臺灣大學／商學研究所