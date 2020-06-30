150元購物金、星巴克買1送1免費拿！4大超商「三倍券預購」優惠一次看

▲4大超商預購三倍券享優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

行政院規劃「振興三倍券」讓民眾可用1000元買到一本3000元的現金券，明（1）日正式開放信用卡、電子票證、行動支付綁定及紙本票券預購，其中，實體紙本券從明日上午9時起至7日晚間10時止可至4大超商進行預購，《ETtoday新聞雲》整理各超商祭出的超狂預購優惠，有星巴克好友分享券、150購物金免費拿，還有咖啡買1送1等，提醒民眾繳費當下可要記得拿好康。

●7-11

7-11祭出振興三倍券預購4大好康，7月1日至7月7日期間每日上午9時至晚間10時，至實體門市預購繳費當下即享100元購物金抵用券免費拿（面額50元共2張，7月15日起才可搭配三倍券於門市做使用）；星巴克美式咖啡好友分享券1張（限7月1日至7月9日使用）；以及使用國泰世華、中國信託、台新、永豐、台北富邦信用卡支付，還可再拿50元購物金抵用券（限7月10日至7月12日使用），若使用icash2.0聯名卡、icash Pay支付則加贈2杯CITY中杯美式（以40點OPEN POINT贈送）。

另外7月1日至7月5日間7-11加碼預購繳費當下再享CITY CAFE大杯拿鐵第2杯半價、樂事洋芋片指定品項同價位第2件5折、可樂果5口味任選第2件10元等多項好康。

▲7-11三倍券預購優惠。



●全家

來全家預購振興三倍券，憑小白單享大冰金萱鮮橙青茶或大冰拿鐵39元加價購優惠，若使用My FamiPay支付再送50元購物金，限量8萬名，7月15日發送至全家app中，使用期限至7月31日。

▲OK mart祭出預購三倍券享買大杯美式1杯送3顆茶葉蛋。（圖／業者提供）

●OK mart

選擇OK mart預購振興三倍券者，結帳當下憑小白單享有大杯美式買1杯送3顆茶葉蛋，以及大杯拿鐵、杜老爺草莓甜筒、OK Water 600ml買1送1等優惠。

●萊爾富

至萊爾富預購振興三倍券民眾，繳費單據可免費拿10元抵用金，以及享大冰、熱美式或拿鐵咖啡半價優惠；另選用行動支付HiPay（綁定台新、國泰世華、聯邦銀行卡）或持中信卡、悠遊卡等方式結帳，除銀行加碼活動外，會員還有30Hi點回饋，同時有機會抽中MacBook Air i5、德國雙人真空悶燒罐、electrolux 熨斗、虎牌保溫瓶等多項好禮。

使用HiPay綁定台新銀行卡預訂「振興三倍券」，單筆金額達1,000元，即享10%回饋（即100元刷卡金），每卡最高回饋100元，限量20,000名；若以HiPay綁定國泰世華銀行卡預訂則贈50元萊爾富購物金（每位會員限回饋1次，最高回饋50元，限量25,000份）。

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