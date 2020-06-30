　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

可代領、認健保卡不認人！小7預購振興三倍券「6大Q＆A」一次懂

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲小7振興三倍券。（圖／業者提供）

▲超商振興三倍券7月1日正式開放預購。（圖／業者提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

振興三倍券預購7月1日正式開跑，民眾可在四大超商進行預購實體紙本券，民眾可用1000元買到一本3000元的現金券，7月15日開始領取消費。還不清楚怎麼領嗎？小7釋出50秒簡介影片，振興三倍券預購7大步驟、優惠攻略一次看懂。

1.誰可以領取？

全國2300萬民眾，包含今年12月31日前出生的嬰兒都可以領，另外，15萬名有居留權的配偶也都能領，每人限領一次。

2.振興券（振興三倍券）哪些不能用？

電商購物、水電費、稅捐規費、股票、罰金罰鍰、健保費、國民年金、信用卡帳款、遊戲點數儲值交易、及代收費用等。另外，不提供換現、不找零、不儲值。

3.一個手機號碼，可以預購多少振興卷？

不限制，手機號碼為通知預購到店取貨功能。

▲小7振興三倍券。（圖／業者提供）

▲手機號碼通知預購到店取貨。（圖／業者提供）

4.代碼領取時，需要帶什麼？

需要攜帶健保卡或身份證（正本）及簡訊通知的代碼，認卡不認人，可幫親友代領，提醒民眾健保卡或身份證遺失的，記得先申請補發。

▲小7振興三倍券。（圖／業者提供）

▲小白單7月15日領取紙本振興券。

5.紙本振興券不見怎麼辦？

若有遺失、毀損遭竊也不予補發，超過109／12／31使用期限後立即失效，不得退費，領到快用掉，才能降低風險。

6.一人可以帶幾張健保卡去預購？

無限制，但是1張健保卡預購需繳1000元，現金記得帶夠，另外信用卡、op錢包、icash pay皆可支付。

▲小7振興三倍券。（圖／業者提供）

▲預購即贈100元購物金抵用券。（圖／業者提供）

除了基本QA問答，小7推出三重預購優惠，分別為預購即贈元購物金抵用券，2張面額50元需搭配振興3倍券使用；第二重星巴克美式咖啡好友分享券，咖啡買一送一；第三重信用卡支付，中信、國泰世華、台新、永豐、富邦、信用卡支付再加贈50元ｉ禮贈購物金，限7月10日至7月12日使用。

其他人還看了...

►影／30秒輕鬆完成！超商「預購三倍券」教學影片來了　「2大必備品」不能忘
►明天上路！「安心旅遊補助」使用時間、申請方式懶人包快收藏
►可代領、認健保卡不認人！小7預購振興三倍券「6大Q＆A」一次懂

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
獨／吳宗憲IG被盜「電話被公開」！本人怒發聲
一刀刺死女友！這件事引爆殺機...狠男7天後登堂穿心奪命
快訊／習近平正式簽署「港版國安法」　即刻生效
4屁童刮花45輛車！陸家長狂道歉…看到「賠償金額嚇傻」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

可代領、認健保卡不認人！小7預購振興三倍券「6大Q＆A」一次懂

異國美食人氣直漲！本土品牌推出泰日新口味　逆襲口碑黑歷史

SOGO振興券優惠回饋上看27%　主打用「紙券」消費最划算

150元購物金、星巴克買1送1免費拿！4大超商「三倍券預購」優惠一次看

振興三倍券預購教學影片一次看懂　萊爾富可幫多人預定、信用卡支付折100元

【廣編】皇家禮炮首度打造「線上品酩會」！零時差互動體驗六感極致美學

暗戀班花三年不敢說⋯收行李翻出「告白飲料詩」　暖心結局網友瘋喊：太浪漫

超狂冠軍紅燒牛肉麵　近2個月在東森熱賣12.4萬碗

「一吃就上癮｣土司控預備！究極工藝打造製程不加一滴水的鮮乳土司　每天限量！下班再買就買不到了

蝦皮今下午5點開賣中衛5色口罩　藥妝、書店網路商店也有MIT品牌可搶

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

洪孟楷遭勒脖怒嗆「殺人行為」 吳秉叡：多少會拉扯，請他成熟點

三倍券7/1預購或7/15到郵局領取　經長王美花：禁止私下現金交易

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

李瑞鎮「真實嘉賓啥都不做」車勝元狂唸！　一坐下洗碗...羅PD動用搖臂攝影+慢動作

可代領、認健保卡不認人！小7預購振興三倍券「6大Q＆A」一次懂

異國美食人氣直漲！本土品牌推出泰日新口味　逆襲口碑黑歷史

SOGO振興券優惠回饋上看27%　主打用「紙券」消費最划算

150元購物金、星巴克買1送1免費拿！4大超商「三倍券預購」優惠一次看

振興三倍券預購教學影片一次看懂　萊爾富可幫多人預定、信用卡支付折100元

【廣編】皇家禮炮首度打造「線上品酩會」！零時差互動體驗六感極致美學

暗戀班花三年不敢說⋯收行李翻出「告白飲料詩」　暖心結局網友瘋喊：太浪漫

超狂冠軍紅燒牛肉麵　近2個月在東森熱賣12.4萬碗

「一吃就上癮｣土司控預備！究極工藝打造製程不加一滴水的鮮乳土司　每天限量！下班再買就買不到了

蝦皮今下午5點開賣中衛5色口罩　藥妝、書店網路商店也有MIT品牌可搶

中職／兄弟盜壘四隊最少　丘昌榮：都有開綠燈

LIVE／大同公司臨時開重訊說明會　股東會爭議最新回應搶先看！

黨產條例釋憲案　台北高等行政法院：黨產會判斷財產權已經是侵犯司法權

罷免陳致中「妓品小物」！連署民眾秒懂：老司機　連署站曝驚人真相

新北登山隊攀南投卓社大山　1山友墜落百公尺深谷「生死未卜」

中職／陳偉殷優秀旅外？　劉志威：聯盟處理

港版國安法即刻生效　林鄭月娥透露：無追溯力、審訊採無罪推定

公司派剝奪投票權　金管會：大同不應自行解釋法規要給表決權

台中女遭前男友「捅破心臟」噴血慘死！他躲6hrs橋邊自殘

捍衛健康！南投縣長結合中彰投民意　堅決反對中火重啟2號發電機組

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

消費熱門新聞

5色中衛口罩又來了　電商今明加碼再開賣

蝦皮今下午5點開賣中衛5色口罩

4大超商「三倍券預購」優惠懶人包！

不加一滴水的鮮乳土司每天限量！

30秒輕鬆完成！超商預購三倍券教學影片來了

暗戀三年不說⋯收行李翻出告白詩

家樂福也賣生吐司！20門市每天、每店限量10條

筆記！ibon「5步驟」預購三倍券

屈臣氏網店今開賣中衛5色口罩

三倍券買口罩3元　美廉社500萬片

健保卡下訂不能退！超商三倍券「預購守則」先看

漢堡王限時29天「加1元爽吃經典小華堡」

振興三倍券上路　超多消費優惠！

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

更多熱門

相關新聞

SOGO振興券優惠回饋上看27%

SOGO振興券優惠回饋上看27%

振興三倍券將於明（7月1日）開始預訂、登記，大家是否已經想好要買什麼了？SOGO百貨順勢推出振興券優惠活動，從7／7開始APP會員搶先送200元抵用券， 7／26之前至全台SOGO憑振興券消費還可享3000送300抵用券優惠，另外主攻「紙券振興券」消費最高回饋高達27％，鼓勵民眾把全家人的振興券集合起來，購買高單價家電、3C、化妝品送最多、最划算！

4大超商「三倍券預購」優惠懶人包！

4大超商「三倍券預購」優惠懶人包！

振興三倍券預購教學影片一次看懂

振興三倍券預購教學影片一次看懂

長榮振興券優惠加倍贈　搶攻國旅商機「金馬澎怎麼玩都划算！」

長榮振興券優惠加倍贈　搶攻國旅商機「金馬澎怎麼玩都划算！」

30秒輕鬆完成！超商預購三倍券教學影片來了

30秒輕鬆完成！超商預購三倍券教學影片來了

關鍵字：

小7711超商振興三倍券

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

快訊／台中女遭刺　鮮血狂湧命危

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

參賽者拿豬血糕對決！老外評審呆

即／台南安平死亡車禍！休旅車追撞賓士「駕駛身亡」

曾認對小鬼有好感　Debbie曝感情狀態

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

5色中衛口罩又來了　電商今明加碼再開賣

新北人妻嫁來一周遭公公性侵8年　不知2小孩是誰的

立院亂鬥火速落幕　名嘴揭藍綠共識

大陸出現「豬傳人」新型流感病毒

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

更多

最夯影音

更多
曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！
民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面