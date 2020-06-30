►可代領、認健保卡不認人！小7預購振興三倍券「6大Q＆A」一次懂

▲超商振興三倍券7月1日正式開放預購。（圖／業者提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

振興三倍券預購7月1日正式開跑，民眾可在四大超商進行預購實體紙本券，民眾可用1000元買到一本3000元的現金券，7月15日開始領取消費。還不清楚怎麼領嗎？小7釋出50秒簡介影片，振興三倍券預購7大步驟、優惠攻略一次看懂。

1.誰可以領取？

全國2300萬民眾，包含今年12月31日前出生的嬰兒都可以領，另外，15萬名有居留權的配偶也都能領，每人限領一次。

2.振興券（振興三倍券）哪些不能用？

電商購物、水電費、稅捐規費、股票、罰金罰鍰、健保費、國民年金、信用卡帳款、遊戲點數儲值交易、及代收費用等。另外，不提供換現、不找零、不儲值。

3.一個手機號碼，可以預購多少振興卷？

不限制，手機號碼為通知預購到店取貨功能。

▲手機號碼通知預購到店取貨。（圖／業者提供）



4.代碼領取時，需要帶什麼？

需要攜帶健保卡或身份證（正本）及簡訊通知的代碼，認卡不認人，可幫親友代領，提醒民眾健保卡或身份證遺失的，記得先申請補發。

▲小白單7月15日領取紙本振興券。



5.紙本振興券不見怎麼辦？

若有遺失、毀損遭竊也不予補發，超過109／12／31使用期限後立即失效，不得退費，領到快用掉，才能降低風險。

6.一人可以帶幾張健保卡去預購？

無限制，但是1張健保卡預購需繳1000元，現金記得帶夠，另外信用卡、op錢包、icash pay皆可支付。

▲預購即贈100元購物金抵用券。（圖／業者提供）



除了基本QA問答，小7推出三重預購優惠，分別為預購即贈元購物金抵用券，2張面額50元需搭配振興3倍券使用；第二重星巴克美式咖啡好友分享券，咖啡買一送一；第三重信用卡支付，中信、國泰世華、台新、永豐、富邦、信用卡支付再加贈50元ｉ禮贈購物金，限7月10日至7月12日使用。

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