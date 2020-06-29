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健保卡下訂不能退！超商三倍券「預購守則」先看　「2大關鍵品」一定要帶

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▲全家便利超商台中五億店爆發員工監守自盜利用網購店到店付款漏洞竊取逾300萬元金飾。（圖／記者張君豪翻攝）

▲全家超商預購三倍券流程曝光。（資料圖／記者張君豪翻攝）

記者蕭筠／綜合報導

後疫情時代來臨，政府日前公布「振興三倍券」使用相關配套方案，民眾可用1000元買到一本3000元的現金券，其中，實體紙本券於7月1日起將正式開放在4大超商進行預購。近日就有超商店員曝光預購守則，提醒民眾前往預購時一定要帶上健保卡以及1000元現金才能預購成功。

▲▼超商店員分享三倍券預購流程。（圖／翻攝dcard）

▲超商店員分享三倍券預購流程。（圖／翻攝dcard）

一名超商店員在dcard以「全家振興三倍券 機台預購步驟」發文，曝光在全家預購三倍券的相關流程，且強調一定要帶健保卡及1000元現金，7月1日起至7月7日每日9時至22時開放預購，只要點選famiport上的「振興三倍券」選項，閱讀注意事項後進行確認再插入健保卡，身分證字號無誤後接著輸入手機號碼，最後確認訂購明細就可領取預購小白單，再去櫃檯結帳繳交1000元現金即可完成。

完成預購動作後將會收到手機簡訊通知，內容會有一組序號，可在7月15日至7月31日於指定超商門市領取，且再次提醒須帶著健保卡、身分證才能成功領到500元4張、200元5張的實體三倍券。該店員不忘再三強調三倍券預購後「不得取消」、「不得要求退款」、使用期限只到12月31日止且「不找零、不兌現、不儲值」，民眾可要先做好筆記。

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