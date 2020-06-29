健保卡下訂不能退！超商三倍券「預購守則」先看　「2大關鍵品」一定要帶

▲全家超商預購三倍券流程曝光。（資料圖／記者張君豪翻攝）

記者蕭筠／綜合報導

後疫情時代來臨，政府日前公布「振興三倍券」使用相關配套方案，民眾可用1000元買到一本3000元的現金券，其中，實體紙本券於7月1日起將正式開放在4大超商進行預購。近日就有超商店員曝光預購守則，提醒民眾前往預購時一定要帶上健保卡以及1000元現金才能預購成功。

▲超商店員分享三倍券預購流程。（圖／翻攝dcard）

一名超商店員在dcard以「全家振興三倍券 機台預購步驟」發文，曝光在全家預購三倍券的相關流程，且強調一定要帶健保卡及1000元現金，7月1日起至7月7日每日9時至22時開放預購，只要點選famiport上的「振興三倍券」選項，閱讀注意事項後進行確認再插入健保卡，身分證字號無誤後接著輸入手機號碼，最後確認訂購明細就可領取預購小白單，再去櫃檯結帳繳交1000元現金即可完成。

完成預購動作後將會收到手機簡訊通知，內容會有一組序號，可在7月15日至7月31日於指定超商門市領取，且再次提醒須帶著健保卡、身分證才能成功領到500元4張、200元5張的實體三倍券。該店員不忘再三強調三倍券預購後「不得取消」、「不得要求退款」、使用期限只到12月31日止且「不找零、不兌現、不儲值」，民眾可要先做好筆記。

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