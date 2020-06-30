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王董近2500字內部信曝光！雄獅首度組織大精簡...總經理裴信祐退休

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▲雄獅旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲雄獅旅遊內湖總部。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

疫情延燒不得出團，旅遊業進入前所未有的寒冬，旅行社龍頭雄獅傳出人事大精簡，近日雄獅內部更流出包含總經理裴信祐在內的多位事業體總經理即將退休。今（30日）董事長王文傑以「勇往直前，代代傳承」為題對內發出公開信，近2500字詳述1985年進入雄獅至今的歷程，而雄獅總經理裴信祐退休後，未來將由董事長王文傑兼任總經理一職。

▲雄獅旅行社今(11)日舉行股東會，今年因疫情不開放採訪，董事長王文傑於會中宣佈通過配發2元現金股利。（圖／雄獅提供）

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▲雄獅總經理裴信祐退休後，未來將由董事長王文傑兼任總經理一職。（圖／雄獅提供）

今（30日）總經理裴信祐以「一粒芥菜種子的美好」退休感言，他說「我是一粒微小的芥菜種子，每一位雄獅旅遊的同仁都是一粒芥菜種子，王董是智慧而殷勤的農夫。」

「2020年6月30日，就如同30年前一般地，得到王董的允肯與祝福，我得以在世代交替的接力賽中，安心而幸福地交棒，著實要從心裡說：謝謝，王文傑在傾聽裴總心聲之後欣然同意，未來裴信祐會繼續擔任雄獅的董事，繼續推動世代交棒。」總經理裴信祐感性地說。

王文傑內部信則說，觀光產業承受了海嘯第一排的嚴峻壓力，雄獅旅遊集團當然更首當其衝，提出以「台灣」為主張，以「深耕台灣美好」的大戰略軸線，全方位展開企業轉型新佈局。

王文傑詳述1985年迄今，帶領雄獅旅遊團隊，歷經幾代的環境變遷，有起有落，有低盪有高潮，但靠著全體雄獅人的快速應變，愈戰愈勇，終能在每個時代，化危機為轉機。

王文傑表示，30年來，總經理裴信祐總是能夠善體我的發展策略，在各階段，協助我帶領團隊，扮演企業轉型開拓的任務，並肩作戰，開創了幾個里程碑，包含一口氣擴大產品部，發展全方位產品線；擴大通路部，以批售通路為基礎，發展了直售通路，並開始經營消費者品牌；籌設海外據點，並於1999～2003年為國際化鋪路，從內部徵調裴總的IT與行銷團隊，從外部聘用各類有發展internet經驗的人才。

最後，王董回憶了2003年迄今的歷史，「想要對裴總多年來的貢獻表達謝意，並對歷史上共同打拼創造故事的雄獅人表達感念」。近2500字詳述了對裴總滿滿的不捨和感謝。

「勇往直前，代代傳承」全文
王文傑
2020/06/30

1985年迄今，帶領雄獅旅遊團隊，歷經幾代的環境變遷，有起有落，有低盪有高潮，但靠著全體雄獅人的快速應變，我們愈戰愈勇，終能在每個時代，化危機為轉機。

此時，新冠狀病毒的流行全球，驟然讓全球人們的移動靜止，海嘯乍然而起，觀光產業承受了海嘯第一排的嚴峻壓力，雄獅旅遊集團當然更首當其衝，艱險萬分。感謝全體的雄獅幹部與同仁，春節以降，以堅忍不拔，快速應變，挺住所有的艱難，在政府大力支持下，大家群策群力，天助自助。這期間，每日每夜沒有週休，我親自帶著主管與同仁，盡所有力量，提出增R減E的指導方針，編組各03辦公室，從策略規劃、產業探研、人才整編、文化重建、新行銷力發展、新科技力研發，日以繼夜，探索並立即試煉各種促進企業轉型的策略方案，並提出以『台灣粉』為主張，『深耕台灣美好』的大戰略軸線，全方位展開企業轉型新佈局。如今，儼然已獲得大眾的讚賞，政府部門的信任，積極結合了政府觀光與國土政策，獲得中央與地方政府機構提出實質方案，逐一拍版執行，深信我們已為企業轉型的美好未來，打樁立標。

同時，這段時間，配合企業轉型計畫，同仁加碼成立好幾個為民謀福利的內部微型企業，自立自強嘉惠同仁，令人感動，如：內湖B1小獅堂的創意料理與手搖飲料，央廚的手作麵包、GONNA EXPRESS的健康餐盒、開心農場的契作、商品開發，以及各個社團紛紛成立，提供了同仁身心靈的滋養，為沈悶的抗疫生活，注入了一股喜樂與慰藉。我們也加碼發了內部的酷碰券，讓同仁得享一點甘甜的幸福。

也就在這段時間，5月20日清晨，接到裴總傳來line ，表達退休之意，一時有些錯愕，但仔細讀了裴總提出退休的理由，包括於公：世代交替，傳承接棒的佈局；以及於私：希望能在未來歲月，擁有個人空間，完成一些生活上的新學習。我反覆思考並於隨後的兩週，約了裴總深談，了解其心意，就欣然同意其總經理職務的退休，不再忙碌於日常經營，但仍擔任公司的董事，繼續以豐富的產業歷練，參與董事會重大決策、財務規劃、薪酬、審計等公司治理事項，傳承經驗，並協助新世代的接棒。

裴總是我長期的事業夥伴，乍然退休，委實不捨，回顧裴總加入雄獅30年的歷程，彷如昨日，略述幾個里程碑，作為感謝，也為年輕一代接棒，跟著我繼續帶領雄獅集團企業轉型升級的同仁們，以為借鏡，彼此學習，並互相砥礪。

1990年，我深深認知旅遊產業是高度依賴資訊化與企業化經營的行業，無形的旅遊產品，必須藉由數位化內容與資訊系統來貫穿上下游，以達成零時差無阻力的資訊穿透力，堅信這是旅遊產業關鍵核心競爭力的基石。因此，透過朋友介紹，認識了當時在美商藥廠台灣氰胺公司擔任資訊經理的裴信祐，當下邀集主管聚會，僅僅一次短短對談旅行社面貌，並交換資訊化的想法，裴總立刻在黑板上劃了一個簡潔易懂的資訊化示意圖，寫了「整合」與「分享」字句，正是我們夢想的情境，著實讓與會主管驚艷，印象深刻。本來起心動念是做專案，經再對談，裴總不多思索，毅然放棄美商優渥的職位，帶著融合了台塑企業本土化規章制度的經驗，與美商企業資訊化專業，投入一個仍處在原始經營型態的小旅行社，開始篳路藍縷的企業再造工程。

我念茲在茲的就是帶領雄獅集團邁向多元化國際化的企業，建立優質的消費者口碑品牌，為台灣爭光。30年來，裴信祐總是能夠善體我的發展策略，在各階段，協助我帶領團隊，扮演企業轉型開拓的任務。我們並肩作戰，開創了幾個里程碑：

1994～1999年，是多元發展期。

在產品領域，我們一口氣擴大產品部，發展全方位產品線；擴大通路部，以批售通路為基礎，發展了直售通路，並開始經營消費者品牌；籌設海外據點，為國際化鋪路。

這期間，我為了培養裴總深入產業，1994年大膽徵調他進入產品部歷練，當時的裴副總經理完全沒有旅遊業的實戰經驗，但是，卻能以謙虛待人，勤奮學習，並以身作則解決當時棘手的義大利簽證等基本問題，短短時間，贏得產品部資深主管的信服，隨後，更以企業經營的理念，建立產品部目標管理制度，產品設計品質管理標準，同時，將管理制度納入電腦化系統管理，使得日常作業面的動態資訊與管理面的報表資訊，都能即時從電腦資訊系統取得，奠立了企業經營堅實根基。此期間，更接受我的指派，隻身遠赴加拿大開設了北美的第一站據點。

1999～2003年，是internet轉型爆發期

1999年，我觀察了internet在國際企業的蓬勃發展，洞悉將internet環境快速轉化升級，建立能夠穿透上游供應鏈，及下游需求鏈，產生更大的效能，必定是未來不可忽視的新核心能力。因此，從內部徵調裴總的IT與行銷團隊，從外部聘用各類有發展internet經驗的人才，組成電子商務發展辦公室，日以繼夜打造WWW平台。前後兩年時間，不斷觀察、摸索、試誤、模仿、打造，失敗打掉重練，幾番折騰，終於將MIS升級為ERP；推出B2C網站，遠距服務線上客戶：獲得經濟部技術處科專，推出了B2B同業電子化協同運籌平台。這些新營運模式，實現了由實轉虛的數位時代，在當時都是領先業界推出，初始，因為要在軟硬體及行銷上，做大量投資，是否能回收，產業內仍有許多的觀望裹足不前。然而，由於我們的儘早投入，使得旅遊產業2003年遭遇SARS衝擊時，雄獅能夠全員居家上班，遠距營運，開啟了爆發性的成長。

2003年以迄的雄獅現代史，相信許多人都參與了，不再多敘。

回憶了上述的歷史，想要對裴總多年來的貢獻表達謝意，並對歷史上共同打拼創造故事的雄獅人表達感念；同時，更期勉，面對環境趨勢的衝擊，我們沒有退縮的權利，鑑往知來，歷史告訴我們，在艱難的危機時代，是我們一起繼續創造雄獅新光芒新編年史的契機。

讓我們勇往直前，讓我們代代傳承，一起持續創造美好的價值。

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