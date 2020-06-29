影／認了「放狗咬小浣熊」！咖啡館負責人首發聲：做錯了，真的對不起

▲咖啡館浣熊遭虐待影片流出。（圖／網友授權提供）

記者蕭筠／綜合報導

台北知名咖啡館「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」，近日遭爆該店店員將小浣熊被綁在桌腳以及老闆「放狗咬小浣熊」影片，影片曝光立刻吸引大批民眾撻伐「這還是人嗎？」引發討論。稍早咖啡館湯姓老闆在臉書首度認錯並致歉，「真的對不起，對於過去沒有善盡飼主的責任照顧好飼養的動物，不夠耐心來面對這些動物，鄭重跟社會大眾道歉。」

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▲咖啡館老闆發文道歉。（圖／翻攝自Facebook／湯姓負責人）

咖啡館湯姓負責人稍早在發文寫下：「真的對不起，對於過去沒有善盡飼主的責任照顧好飼養的動物，不夠耐心來面對這些動物，鄭重跟社會大眾道歉。」他表示自己是首次飼養浣熊，但因不知道該如何飼養，「面對浣熊發情期很兇，不進籠子會兇咬，而希望請狗幫忙趕進籠子，這樣的方式似乎作（做）錯了，真的對不起。」道歉之餘也希望可得到原諒，他也透露目前浣熊們都很平安健康，在找到適合的主人前已交由動保處照顧。

「Touching感溫甜點咖啡by穿越九千公里交給你」因擁有文青裝潢、獨特「吸貓室」以及店內養了一隻超萌浣熊，吸引大批民眾朝聖。不過近日遭爆店內招牌小浣熊受虐事件，28日曝光的一段影片中，可以看見一名男子牽著一條邊境牧羊犬，並放任牧羊狗狠狠咬住小浣熊，小浣熊因無法逃脫只能無助的不斷嗚咽嚎哭，該男卻只是在一旁冷眼旁觀，絲毫沒有要遏阻狗的行為。

影片曝光掀起大批網友怒轟「這是霸凌欸。有沒有同理心啊？？？過份」、「這還是人嗎」、「都是生命！！搞什麼阿！！！！」、「天啊！好心疼」、「邊境跟浣熊都好可憐！被迫跟浣熊打架⋯⋯飼主的心態很變態」。

事實上，起初該店被爆料浣熊遭虐時，湯姓負責人曾回覆消息表示：「我們的小動物很好，備受呵護。」並表明「現在已經以毀謗名譽方式報警處理，會請那位貼文網友到警察局說明釐清。」

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