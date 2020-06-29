「類風溼性關節炎藥物」救回重症患者　是否納用藥指引？陳時中說話了

▲交通部長林佳龍與衛福部長陳時中到福隆海水浴場拆沙雕口罩。（圖／記者楊詩益攝）

記者賴文萱／台北報導

台北榮總今（29）日指出，曾使用類風溼性關節炎患者的生物製劑，順利將台灣新冠肺炎重症病患從鬼門關拉回，讓國內疫情免添第8死。對於是否考慮要將類風溼性關節炎藥物納入指揮中心用藥指引，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中出席活動時表示，目前是沒有，但後續專家會議會做相關檢討。

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▲台北榮總風濕免疫科主任蔡長祐和廖顯宗醫師說明新冠肺炎重症患者治療。（圖／記者趙于婷攝）

台北榮總風濕免疫科主任蔡長祐說，患者是一名從別家醫院轉過來的老太太，轉過來情況真的非常糟糕，經過醫療團隊討論後，使用了類風溼性關節炎患者的生物製劑（IL-6），當時世界上還沒有任何國家使用這個藥物治療，結果用下去的效果非常好，使用第一針後，狀況就迅速改善。

陳時中今出席2020福隆國際沙雕藝術季記者會，受訪時被問及未來是否考慮將類風溼性關節炎藥物納入指揮中心用藥指引，他表示，目前應該是沒有，但指揮中心專家會議會做相關檢討，不過台灣現在只剩4個病人，而且狀況非常穩定。

▲交通部長林佳龍與衛福部長陳時中到福隆海水浴場拆沙雕口罩。（圖／記者楊詩益攝）

另外，針對有日籍女學生從台灣返回日本時被驗出陽性，陳時中表示，因為是驗出很微弱的訊號，代表2種可能性，一個就是時間非常長久，所以現在會從社區裡面用PCR檢測去找接觸者，也會展開血清抗體的檢驗，最主要想要釐清感染的脈絡。

陳時中說，他相信社區應該還是有零星感染源，這點他從來沒有否認過，所以防疫新生活很重要，每個人的防線都要做好，但要不要擔憂，他認為不需要，政府會把這事情釐清清楚。

至於實名制口罩預購，有民眾忘記領取，400多萬也跟著充公，消基會認為不合理。對此，陳時中表示，他們有這樣的研議，後續會交給指揮中心法制組去討論，明天下午指揮中心就會討論這件事。

▲▼林佳龍與陳時中到福隆海水浴場拆掉防疫國家隊沙雕上的口罩，宣告安心旅遊活動正式開跑。（圖／記者楊詩益攝）

今天2020福隆國際沙雕藝術季「安心旅遊．沙雕巡禮」活動正式開跑。今年度沙雕策展以「巨人的夢遊世界」為主題，結合山脈旅遊年打造沙雕藝術，為配合交通部「安心旅遊」政策訂於7月1日上路，交通部長林佳龍及衛福部長陳時中也將親自到場參加福隆沙雕巡禮的活動，將防疫國家隊沙雕上的口罩揭掉，共同宣告安心旅遊活動正式開跑。

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