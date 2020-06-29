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美國頁岩油先驅聲請破產保護　「切薩皮克」股價暴跌93%

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▲▼切薩皮克能源公司聲請破產保護。（圖／翻攝自Chesapeake Energy Corporation臉書）

▲切薩皮克能源公司於週日聲請破產保護。（圖／翻攝自Facebook／Chesapeake Energy Corporation）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國頁岩油先驅「切薩皮克」能源公司（Chesapeake Energy Corporation）受到新冠肺炎的影響，成為疫情期間「聲請破產保護」的最大石油、天然氣公司。即便最近油價回升至每桶40美元（約新台幣1180元），但仍因市場的需求量銳減，導致油價比以往低廉許多，分析師警告，如果原油價格持續不如預期，那將有數十家公司在日後也不得不屈服。

據CNN報導，切薩皮克曾是美國第二大的天然氣生產商，已故創始人兼首席執行官奧鮑萊.麥克倫登（Aubrey McClendon）還被外界認為是頁岩油熱潮的領導人，藉以帶領美國成為全球最大的石油、天然氣生產國。不過，切薩皮克最終竟也難逃新冠肺炎帶來的破產潮，已於週日宣布聲請破產保護。

切薩皮克週日發出的聲明指出，破產保護有助於「加強資產負債表，並重組原有的合同義務，以實現更可持續的資本結構」。切薩皮克在今年第一季度淨虧損83億美元（約新台幣2450億元），且還有近95億美元（約新台幣2803億元）的長期負債。

▲石油,原油。（圖／路透社）

▲石油目前供過於求，導致價格低迷。（示意圖／路透）

事實上，早在5月時，切薩皮克就被傳出有「陷入破產」的危機，因「無法獲得資本」及「不確定的經濟狀況」，所以難以繼續經營。他們的股價從1月就持續暴跌，目前已下跌超過93%，而上週五的收盤價，竟從172美元（約新台幣5075元）跌至11.85美元（約新台幣350元）。

美國金融服務公司「標準普爾」（S&P Global Ratings）的統計數據顯示，今年已經有18家石油、天然氣公司拖欠債務，去年則有20家，切薩皮克只是最新一家聲請破產的的石油公司而已。

受到新冠肺炎的影響，石油的供應過剩、需求下降，進而導致油價大幅下跌，即便目前油價回升至每桶40美元（約新台幣1180元），但低迷的價格仍讓許多公司難以支撐。分析師警告，如果石油一直維持低廉的價格，那還會有數十家美國的石油、天然氣公司不得不屈服。

另還有研究指出，當美國頁岩油價格為35美元（約新台幣1033元）時，象徵著約有30%的頁岩油公司在技術上已經破產。

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