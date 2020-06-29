晚上躲超商開喝！非洲交換生「台灣比我家還熱」他驚呆　網爆怨氣：真的熱

▲非洲交換生直抱怨台灣比非洲還熱。（圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣天氣真的熱到不行，連住在熱帶氣候的非洲人都認證！一名網友在PTT的Gossiping板上問卦「非洲人：台灣好熱」，說他宿舍隔壁房住的室友，是非洲某邦交國交換過來的學生，因為2人關係算蠻熟的，最近對方一看到他就抱怨「台灣比我家還熱」。原PO忍不住好奇「真的是這樣嗎？台灣真的比非洲還熱？」

這位網友文中表示，「他最近看到我就靠北說台灣比他家還熱」，讓他好奇台灣是不是真的比非洲熱，也曝光非洲同學的消暑小確幸，「現在晚上都看到他坐在對面超商裡面喝台啤，靠北！」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，就有人紛紛留言，直呼台灣的熱真的讓人很不舒服，「濕熱比乾熱不舒服」、「台灣夏天比印尼、越南還熱」、「海島濕度太高、皮膚不乾爽，容易悶熱感」、「濕熱跟地獄一樣」、「因為是潮濕的關係，體感溫度比較高一點」、「台灣夜晚比非洲熱」、「非洲晚上很冷，哪像台灣更熱。」

▲台灣又濕又熱的天氣，讓許多人也很受不了。（示意圖／記者屠惠剛攝）

還有網友狂抱怨台北更熱，「台北的熱是悶熱，台北盆地散熱不好，地形原因」、「台灣超級熱，比熱帶國家還誇張。尤其是台北」、「台北熱到靠北，氣溫高、盆地、汽機車冷氣」、「盆地導致夏天超熱，東北季風導致冬天又冷又雨，同時高濕度導致更熱與更冷，導致台北夏天比熱帶還熱，冬天比溫帶還冷」、「是盆地的關係，我在台南不覺得悶熱。」

不過也有人分析，「搞不好他住非洲的山上」、「非洲那麼大，也有很冷的地方啊，你要先說他是非洲哪裡」、「非洲很大，南非平均高溫25度」、「非洲邦交國，那應該是史瓦帝尼，均溫比台灣低沒錯」、「非洲一堆地方緯度很高」、「非洲是高原地形，扣除沙漠地區，其實沒有想像中熱。」