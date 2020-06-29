　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

晚上躲超商開喝！非洲交換生「台灣比我家還熱」他驚呆　網爆怨氣：真的熱

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼夏至過後,天氣酷熱,路人撐傘遮陽。（圖／記者呂佳賢攝）

▲非洲交換生直抱怨台灣比非洲還熱。（圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣天氣真的熱到不行，連住在熱帶氣候的非洲人都認證！一名網友在PTT的Gossiping板上問卦「非洲人：台灣好熱」，說他宿舍隔壁房住的室友，是非洲某邦交國交換過來的學生，因為2人關係算蠻熟的，最近對方一看到他就抱怨「台灣比我家還熱」。原PO忍不住好奇「真的是這樣嗎？台灣真的比非洲還熱？」

這位網友文中表示，「他最近看到我就靠北說台灣比他家還熱」，讓他好奇台灣是不是真的比非洲熱，也曝光非洲同學的消暑小確幸，「現在晚上都看到他坐在對面超商裡面喝台啤，靠北！」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，就有人紛紛留言，直呼台灣的熱真的讓人很不舒服，「濕熱比乾熱不舒服」、「台灣夏天比印尼、越南還熱」、「海島濕度太高、皮膚不乾爽，容易悶熱感」、「濕熱跟地獄一樣」、「因為是潮濕的關係，體感溫度比較高一點」、「台灣夜晚比非洲熱」、「非洲晚上很冷，哪像台灣更熱。」

▲▼梅雨鋒面　大雨　天氣　積水。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣又濕又熱的天氣，讓許多人也很受不了。（示意圖／記者屠惠剛攝）

還有網友狂抱怨台北更熱，「台北的熱是悶熱，台北盆地散熱不好，地形原因」、「台灣超級熱，比熱帶國家還誇張。尤其是台北」、「台北熱到靠北，氣溫高、盆地、汽機車冷氣」、「盆地導致夏天超熱，東北季風導致冬天又冷又雨，同時高濕度導致更熱與更冷，導致台北夏天比熱帶還熱，冬天比溫帶還冷」、「是盆地的關係，我在台南不覺得悶熱。」

不過也有人分析，「搞不好他住非洲的山上」、「非洲那麼大，也有很冷的地方啊，你要先說他是非洲哪裡」、「非洲很大，南非平均高溫25度」、「非洲邦交國，那應該是史瓦帝尼，均溫比台灣低沒錯」、「非洲一堆地方緯度很高」、「非洲是高原地形，扣除沙漠地區，其實沒有想像中熱。」

ET快訊
LINE推「退回不要的貼圖」　限時開放所有用戶都能用！
原民小妹遊覽車叫賣爆紅「變長髮正妹」！長大現況曝…網驚嘆：美
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

逾90間綠色飯店、餐廳送優惠！7/1起至年底最多領「1250元價值綠點」

玩澎湖3天2夜噴1萬5　她嚇壞「離島貴爆」：都能跟團出國了！網喊正常

蘇花改觀音谷風、中仁及仁水隧道　火警功能測試7月1日起封閉4小時

店員不小心把OS打上去！她見明細表「3字抱怨」臉垮掉　網驚：犯大忌

成大材料系教授廖峻德「病毒快篩」　獲選科技部防疫科技發展計畫　

強化智慧健康產官學合作　台南市立醫院與嘉南藥理大學簽署策略聯盟

奧萬大森林遊樂區「慶生日」　7月1日至5日入園只要10元

台電董座願為中火紛爭承擔責任　中市府：說詞不合理、危言聳聽

影／認了「放狗咬小浣熊」！咖啡館負責人首發聲：做錯了，真的對不起

網美咖啡廳「養浣熊吸客」爆虐待！動團痛心籲：別成特寵亂養風潮推手

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

范植偉發福「最近過得很仙」　 工作談稀稀落落..先轉戰直播界

兩人愛情長跑12年終於結婚！ 閨蜜嫁給好兄弟讓他感動爆淚

一顆洋蔥完成超大盤宵夜首選！DIY簡單金黃洋蔥圈咬下超酥脆

萌柴陪爸吃飯毛掌放手臂想討食　小眼睛直盯超無辜...網：太可愛

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

逾90間綠色飯店、餐廳送優惠！7/1起至年底最多領「1250元價值綠點」

玩澎湖3天2夜噴1萬5　她嚇壞「離島貴爆」：都能跟團出國了！網喊正常

蘇花改觀音谷風、中仁及仁水隧道　火警功能測試7月1日起封閉4小時

店員不小心把OS打上去！她見明細表「3字抱怨」臉垮掉　網驚：犯大忌

成大材料系教授廖峻德「病毒快篩」　獲選科技部防疫科技發展計畫　

強化智慧健康產官學合作　台南市立醫院與嘉南藥理大學簽署策略聯盟

奧萬大森林遊樂區「慶生日」　7月1日至5日入園只要10元

台電董座願為中火紛爭承擔責任　中市府：說詞不合理、危言聳聽

影／認了「放狗咬小浣熊」！咖啡館負責人首發聲：做錯了，真的對不起

網美咖啡廳「養浣熊吸客」爆虐待！動團痛心籲：別成特寵亂養風潮推手

曾負債700萬！她只花3個月「月收破6位數」：3信念是關鍵

香草蛋糕＋柳橙淋醬超邪惡！蘆洲最美韓系咖啡館　抹茶咖啡超濃

逾90間綠色飯店、餐廳送優惠！7/1起至年底最多領「1250元價值綠點」

僅限軍隊內部使用！　陸新冠疫苗已獲「軍隊特需藥品」批件

5月景氣燈號持續亮黃藍燈　國發會：內需回溫、疫情衝擊縮小

「1歲半男童關狗籠」巨蟒旁邊爬！ 迫和700隻動物生活　只能吃腐敗食物

擊沉「陸地航母」畫面曝！他闖紅燈左轉　遭0剎車猛撞…130萬秒成廢鐵橫躺路中

國泰營區地上權案開標　全球人壽得標

錢櫃大火受害者出面控訴：業者態度囂張、北市府偏袒

貴賓犬裝落枕博關注！主人一喊「秒歪頭」...網笑噴：送電影學院吧

1年未剪！受感染趾甲竟成「樹皮」 食趾遭過長拇趾甲掩埋...醫驚呆

生活熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

網友控咖啡館店員用腳踢浣熊　負責人怒提告

賣麵「淨賺8萬」爽牽C180…內行噓爆

騎機車躲太陽　5項違規一次看懂

跑腿月賺5.4萬！倒垃圾、扮親友全都來

違規左轉遭攔下！她拿出一疊證明　萬人淚崩

3縣市大雨特報！全台連4天防午後大雨　水氣最多時間曝

親戚是警察！住1500萬透天開BMW

咖啡館放狗咬浣熊影片曝！網怒轟：還是人嗎？

她坐遊覽車就頭暈「車內味道真的不行」　萬人按讚

水煮餐賣很貴　老饕揭關鍵成本

「武嶺三腳架」爆紅！4000人笑翻：變新地標

更多熱門

相關新聞

19項高熱量美食！他一看「三寶飯」超震驚

19項高熱量美食！他一看「三寶飯」超震驚

台灣是美食天堂，就有很多人刻意吃少避免熱量過高。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「有什麼食物你知道熱量後覺得很震驚的？」列出19項食物的熱量，「看完全部列的之後，才知道生活中接觸的，都是很不健康的食物」，並說讓他最震驚的第一名就是「三寶飯」。話題意外引發熱論。

老妹「沒房車就別拖累」　網一想卻認同了

老妹「沒房車就別拖累」　網一想卻認同了

首次曝光！國軍官兵現身美軍「特戰演訓」影片

首次曝光！國軍官兵現身美軍「特戰演訓」影片

親戚是警察！住1500萬透天開BMW

親戚是警察！住1500萬透天開BMW

去新竹找朋友　吃飯卻帶去麥當勞

去新竹找朋友　吃飯卻帶去麥當勞

關鍵字：

非洲天氣台灣PTT

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

結婚5年…蕾媽認了「後悔嫁給宥勝」！

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

《超偶》男友「指縫間藏陳芳語」手機調情羞爆！

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

浪汪翻垃圾　她叫菜市場名尷尬了

南下告白「載滿地獄花海」...女生狠甩！

豪門艷妻被冷落偷情司機！「右手掌、2小腿全被砍斷」

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

女兼3份工偷「住家權狀」借貸600萬　爸痛心提告

他居家上班「卻愛上與哥哥女友激戰」差點被抓包還繼續

孫生爆「等女友」衝突片！長髮妹是「極巨版黃捷」

更多

最夯影音

更多
海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元

海鮮控你能忍？鮮蚵讓你並蹦叫　40片大碗厚切生魚片只要200元
男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

男子看錯標價直接憤怒條讀滿　為30元爆嗆店員：你算人嗎？

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

瘦子「在家裸上半身」迎接外送員　想要簽名..沒筆就直接關門XDD

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

火箭少女101《眉飛色舞》動作超洗腦　吳宣儀.楊超越滑輪狂摔：為舞台拚了

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

四葉草唱原創《老公公老婆婆》送家人　阿嬤聽到了：會流眼淚，想到阿公

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面