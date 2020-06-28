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連假最後1天去新竹！在地朋友吃飯「帶去麥當勞」　他傻眼了網卻推爆

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▲麥當勞。（圖／記者徐恩樂攝）

▲麥當勞。示意圖，與新聞人物無關。（圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

「既然到了當然要吃在地的平民美食，人家都說到新竹吃貢丸、到彰化吃肉丸（圓）、到台南喝牛肉湯不是？」有網友把握最後的假期南下新竹訪友，結果中午居然被帶去麥當勞用餐，本以為能享用道地小吃的他瞬間傻爆眼！

網友28日下午在PTT發文，提到今天是端午連假的最後一天，他特地南下新竹找朋友玩，本以為有機會吃到當地特色美食或不錯的餐廳，「結果竟然帶我來吃麥當勞」！

請繼續往下閱讀...

「這是有病嗎？」他當下整個人都傻眼了，質問友人後得到的答案竟是，麥當勞的餐點在新竹可以排上前幾名了。網友自然是不相信，決定將這段離奇的經歷PO出，順便請內行的在地人推薦必嘗佳餚，「是不是這樣的朋友不值得交了阿？新竹有什麼好吃的，有八卦嗎？」

▲巨城、米塔颱風。（圖／記者陳凱力攝）

▲遠東巨城購物中心是新竹知名的休憩景點。（圖／記者陳凱力攝）

文章貼出後，多數網友大讚這位地陪是用心良苦，「上輩子燒好香換來的真心好朋友」、「貢丸、米粉很多年輕人不愛」、「吃麥當勞才是真正的好朋友」、「貢丸普通又貴，吃麥當勞真的專業」、「其他間你吃完會覺得不如吃麥當勞」、「貢丸到處都買得到，就算是產地也沒比較特別啊！」

不過也有些網友覺得，新竹在地人在餐廳選擇上不夠用心，「你朋友很糟，好歹要去科技生活館的漢堡王，飲料喝到飽」、「200（元）以下就麥當勞了，200（元）以上很多選擇，看來你只值200（元）」、「這朋友不能要了，朋友遠道來訪連找個好餐廳聚一聚都懶」、「新竹貢丸真的比其他地方好吃太多，不過一般都是買整包帶回家......只有吃麥當勞真的有點慘。」

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