曝光19項高熱量美食！他一看「三寶飯」最震驚　這2樣更可怕：一半都是油

▲一份三寶飯的熱量可以高達1300大卡，讓原PO很震驚。（示意圖／記者黃彥傑攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣是美食天堂，就有很多人刻意吃少避免熱量過高。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「有什麼食物你知道熱量後覺得很震驚的？」列出19項食物的熱量，「看完全部列的之後，才知道生活中接觸的，都是很不健康的食物」，並說讓他最震驚的第一名就是「三寶飯」。話題意外引發熱論。

這位網友文中列出19項美食的熱量：

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1，蔥油餅（1/4張）：500大卡

2，小籠包（一籠6顆）：600大卡

3，鍋貼（5個）：約350大卡，加上酸辣湯100大卡，共450大卡

4，蚵仔麵線（一碗）：350大卡

5，滷肉飯，碎肉加上滿滿油脂（一碗）：650大卡

6，臭豆腐：550大卡

7，蚵仔煎：500大卡

8，珍珠或花生豆花：400大卡

9，飯糰包油條：600大卡，跟一顆粽子差不多

▲飯糰熱量不少。（示意圖／ETtoday資料照）

10，卡拉雞腿堡：650大卡

11，鐵板麵：600-700大卡

12，巧克力厚片：400大卡

13，三寶燒臘飯：1300大卡

14，炸雞腿飯：1000大卡

15，焗烤奶油義大利麵：850大卡

16，泡麵（一碗）：約500大卡

17，雞排：550大卡，鹽酥雞（一份）：450大卡

18，甜甜圈：300大卡

19，爆米花（一杯）：500大卡，（一桶）：1000大卡

原PO表示，他個人覺得震驚的第一名是「三寶飯」，再來則是「飯糰」，而看完19項，他才知道生活中很多接觸到的食物都很不健康，其他熱量高的食物，還包括酪梨、蛋黃、全脂等等。看到熱量表後，許多人紛紛驚呼，「爆米花～沒想到這麼高」、「你列出來的這些肥肥我都愛欸怎麼辦QQ」、「雞排竟然比滷肉飯低」、「蔥油餅一整張完整的就超過雞排了= =」。

還有網友列舉出其他讓人很難相信是高熱量的食物，「芒果青，一包熱量都破1000」、「檸檬塔，上次自己做才知道糖啊奶油的要加超級多，之後就不吃了XD」、「上次看到超市的菠蘿奶酥800多卡嚇傻」、「涼拌小黃瓜：居然要放一堆糖才有類似外食的口味」、「好市多沙拉跟牛肉捲，都差不多1千卡，知道時嚇到。」

其中，百頁豆腐和水餃都曾讓許多人嚇一跳，「百頁豆腐，超過一半都是油」、「百頁豆腐超可怕的啦」、「我覺得水餃的熱量也是超乎想像的高」「水餃一顆60大卡很高。」另外，也有網友表示，清單中的東西都是被醬料影響，「三寶有沒有淋蔥油差好幾百卡，以前有在慢跑一周約2小時，每天固定吃兩個三寶，一年還瘦了2公斤。這邊一堆列出來的都是醬料之類的高熱量，食物本體都正常而已。」