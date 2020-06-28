親戚是警察！住1500萬透天「開BMW又買Audi」　他驚呆：有賺這麼多？

▲每當有陳抗活動，總能見到警察超時工作的身影。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者李毓康攝）

記者黃君瀚／綜合報導

親戚職業是警察，住市價1500萬元的透天，開著200萬元以上的BMW豪車，嫁妝送100萬元以上的Audi......這讓網友十分納悶，因為過去總聽人說這行業薪水偏低，但怎麼他看到的是挺優良的生活品質？

一名Uber駕駛28日在PTT發文，提到有親戚工作是警察，前年才剛退休，印象中最大職位有當到所長，不過看上去生活品質相當不錯。他查了親戚家住的透天，實價登錄約1500多萬元，代步工具是BMW 530i，最近又添購一台Audi A1給女兒當嫁妝，「三不五時看他們都會去玩打卡拍照或上館子。」

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他表示，親戚的老婆只是普通的工廠員工，經過這一連串的觀察，忍不住心中的好奇，當警察做30年退休居然能累積這麼多財產，「印象中警察薪水不是很低嗎？聽朋友說4萬左右。」

▲警察的薪資福利不錯，近年成了熱門職業，警大入學分數也水漲船高。示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者林悅翻攝）

文章貼出後，多數網友都說他太低估警察的收入了，「起薪6萬誰跟你4萬（不過時數很多）」、「有點年資的隨便也7萬以上」、「現在畢業（警專）加給加一加，最少都5萬了」、「警官的話差不多吧」、「所長年資到頂南部應該有140w（萬元），這是正常的薪水」、「現在基層都7萬起跳了，4萬笑死人」、「有人有算喔，（總收入）4000萬，加月退奉（俸），買這些合理吧。」

根據「志光公職補習班」官網職業介紹，警察官階由低至高分為警佐、警正與警監，每個職位又分一階至四階，警佐、警正以一階最高，警監最高則多了個特階。文中指出，警察官階影響的是本俸，階越高、俸額越多，一般派出所員警屬「警佐三階」（一線三星），警察大學畢業通過警察3等特考的新鮮人官階則是「警正四階」（二線一星）。

警察的底薪不算特別高，警佐三階1萬9110元、警正四階2萬5435元，不過衡量薪水得再加上專業加給、勤務加給、主管加給、超勤加給等數種。以任職台北市的四等行政警察來說，在新鮮人的年紀最高能領到底薪2萬5435元、專業2萬2600元、勤務1萬6870元、超勤1萬7000元，共8萬1905元。

▼示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者李毓康攝）