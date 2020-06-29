美軍特戰部隊來台「聯合演訓」影片首曝光！　國防部回應了　

▲美軍第一特種作戰群在臉書貼出的形象影片中，可看見我陸軍字樣及國徽。（圖／翻攝自臉書「1st Special Forces Group - Airborne」）

記者張靖榕／綜合報導

台灣過去持續送特戰、海軍陸戰隊到美國受訓，但此前美軍第一特種作戰群公布影片，卻極為罕見，也是美軍在台與我特戰部隊共同演訓的任務代號「Balance Tamper」首次曝光。影片中不僅出現國軍的身影，也清楚出現國徽和陸軍字樣；我國防部罕見證實此次演訓，並表示尊重。

美軍第一特種作戰群2019年2月公布，「EXCELLENCE」（卓越）的影片，總長44秒，多處地點及人員穿插其中。片頭及片中皆能看見國軍身影，包括多名美軍及一名國軍迷彩戰服的特戰官兵，進行戰術模擬，最後搭黑鷹直升機撤離，上機前可看見UH-60M黑鷹直升機尾的國徽。

▲▼美軍第一特種作戰群來台「特戰聯合演訓」，影片中可見國軍官兵身影。（圖／翻攝自臉書「1st Special Forces Group - Airborne」）

根據《聯合報》報導，影片中的美軍特戰分隊與台灣陸軍特戰部隊共同執行戰術攻堅、救護、人員撤離等內容，而該次演訓代號為「Balance Tamper」。過去台美每年皆會共同執行1到2次相關任務。

國防部罕見證實，改影片內容「皆屬正常軍事交流」，並對此表示尊重。