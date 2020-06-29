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老妹交友軟體找另一半！自介超嗆「沒房車就別拖累」　網一想卻認同了

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▲電話，聯絡，服務，電腦，筆電。（圖／pixabay）

▲老妹批沒房沒車的男人用交友軟體找另一半，是準備要拖累對方。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著通訊軟體越來越發達，許多人會利用交友軟體來尋找另一半。就有一名網友在PTT的Gossiping板上問卦「女孩：總不能沒房車，還找另外一半拖累」，說他在交友軟體上看到一個年紀比較大的女生，對方的自我介紹相當直接，認為男生沒房沒車、只能三餐溫飽，就算找到另一半，也不能相互扶持，看法引發熱論。

這位網友文中表示，「剛剛在交友軟體看到一個老女孩自介」，自介寫著「總不能過了一個歲數了，自己沒房子車子、只能三餐溫飽的男人，還要來這裡（交友軟體）找另外一半來拖累」，認為這樣根本不叫互相扶持嗎。女子還直批，這種男生不如照照鏡子，「連老年生活都有問題，規劃自己多賺一點退休金比較重要。」

請繼續往下閱讀...

看到這樣的自介，原PO忍不住直呼「超嗆的」，並好奇問卦。就有人紛紛留言開酸，「那她自己呢？怎麼只檢討男人」、「我還以為她在自介」、「互相扶持這四個字有搞懂嗎」、「先論證為何房子車子是男性該負責的項目吧，有點性別意識好嗎」、「在交友軟體想找另一半，她是不是搞錯了什麼？」

不過也有網友表示，「很有道理啊」、「這是實話」、「其實她說的也沒錯啊」、「她說的也沒錯，現實就是這樣」、「事實啊～自己都照顧不好了，為何還要拖著人家跟你過苦日子」、「講得很實在，但不能說」、「有道理啊！問題是有錢通常會找有錢的。」還有人反嗆認同老妹說法的網友，「有房有車我幹嘛找人互相扶持？我靠自己就好啦！」「這不是誠實，這叫蠢貨，沒人會帶車房來養過一定歲數還沒車沒房的老女人。」

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