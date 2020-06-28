國民黨、民眾黨臨時會提案隻字未提陳菊人事案　44委員簽名曝光

▲國民黨團號召林為洲、蔣萬安、曾銘宗、鄭麗文、葉毓蘭、林奕華、洪孟楷以及鄭正鈐等近20名立委突襲立法院，拒絕為監察院人事案背書。（圖／國民黨提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨立院黨團為抗議監察委員人事案，28日下午破壞議場大鎖，佔領主席台，杯葛國會即將召開的臨時會。不過，其實國民黨與民眾黨有聯手，於臨時會提案，根據提案內容，監察院人事案隻字未提，44位委員連署的議案也可能一起在杯葛中葬送。

由於立法院準備召開臨時會，審查監察委員人事同意權，以及攸關疫情後國家總體經濟發展的前瞻二期預算等；但是，國民黨團因不滿總統蔡英文提名前總統府秘書長陳菊擔任監察院長，以及其他監察委員名單，在下午時直接衝進議場，佔領主席台杯葛立法進程。

不過，綠營人士翻出國民黨、民眾黨聯手提案的內容發現，監察委員人事案卻隻字未提，只針對振興國內經濟發放現金、聲援港人、居住正義、維護太平島、釣魚台主權等議題提案。如今國民黨杯葛臨時會，也意味著藍營與白營聯手提案的議案，也都可能一同葬送。

至於提案人，則橫跨國民黨與民眾黨，包括國民黨立委林為洲、蔣萬安、林奕華，以及民眾黨立委賴香伶、張其祿、高虹安；而連署人更達44人，且都有簽字畫押。

▼國民黨臨時會提案與連署簽名。（圖／讀者提供）



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