包裹裡有「濃厚刺鼻噁味」！德國郵局急撤60人　12人狂吐6人急送醫

▲榴槤是一種評價非常兩級的水果。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

榴槤的營養價值很高，不過由於它會散發一種獨特濃厚的「味道」，讓喜歡它的人非常愛，討厭它的人就非常排斥。德國近日有一間郵局收到帶有濃厚刺鼻味的包裹，12名員工在處理時感到不適作嘔，其中有6名員工送醫，隨後緊急撤離60名員工。

據CNN報導，這起事件發生在德國巴伐利亞的一間郵局內，工作人員在處理這個「特別氣味」的包裹時，由於味道過濃，覺得實在太可疑，擔心裡頭是否會裝有「危險物品」，因此趕緊找來警察、消防隊、急救人員。郵政局內約60名職員還因此緊急被撤離。

▲ 許多人無法接受榴槤的味道。（圖／達志影像／美聯社）

結果，所謂的「危險物品」其實是4粒的榴槤，還真是虛驚一場，不過卻有12名工作人員因為吸入特別氣味而作嘔，其中6人送院，至於那箱榴槤最終還是順利的寄出。

雖然榴槤在東南亞非常受歡迎，但在其他國家和地區，有不少人因為受不了榴槤的氣味，而對它產生厭惡。

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