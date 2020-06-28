暑假想一個人出去玩！鄉民推「3縣市」適合單人遊：不會騎車還是很方便

▲台中歌劇院。（圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

暑假即將來臨，有些人想趁放假自己到外縣市走走，哪些縣市最適合「單獨出遊」？一名女網友表示，由於她不會自己開車或騎車，所以規劃整趟旅程靠大眾運輸工具完成，目前最先想到的是台中，因為公車方便，自己一個人搭車也能玩透透，「大家可以推薦其他縣市或旅遊地點給我嗎？」

原PO在PTT表示，她計畫這是一趟單人之旅，最重要的是該縣市交通方便，可以自己搭公車移動到下個景點，目前有想到去台中或是桃園，「因為聽說公車很方便～」但最想去的還是屏東海生館，於是發文問其他人哪些縣市適合單獨旅遊，且交通方便不用開車？

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▲台南比較適合租機車，騎腳踏車也可以。（圖／記者陳俊宏攝）



最多網友推薦的就是台南，景點多不用怕無聊，自己一個人也能玩整天，不過，台南還是得租台機車會比較方便，或是騎腳踏車漫遊也別有一番風味，「台南不急的話就是租機車或借個腳踏車慢（漫）遊，千萬別想趕時間」、「我上上禮拜才剛自己去台南3天2夜回來，如果不是一定要走景點的話，我覺得台南市區就很適合自己放輕鬆」、「台南火車站那一帶靠公車應該是沒問題的」。

如果是以交通方便為首要考量的話，台中有公車、高雄有捷運最省事，「台中公車我覺得有些還是要等很久欸，不過也只能推台中了」、「台中！我第一次一人旅行就是台中，公車非常方便」、「我自己一個人去台中玩，不會騎車還是很方便」、「高雄交通算很便捷了，山景海景都容易到」、「高雄啊，捷運沿線就一堆景點可以走了，再加上接駁公車還可以往外拓展。」