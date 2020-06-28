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台南4歲女童熱水燙爛雙腳　「拖14天未送醫」...狠繼父和生母移檢方複訊

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▲涉嫌管教女童不當，以熱水燙傷女童並延誤送醫的葉姓男子，被市警永康分局移送台南地檢署複訊。（圖／記者林悅翻攝）

▲涉嫌管教女童不當，以熱水燙傷女童並延誤送醫的葉姓男子，被市警永康分局移送台南地檢署複訊。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市4歲女童遭葉姓繼父熱水燙傷延誤就醫案，永康分局會同社會局深入追查釐清案情，葉男與生母，在偵訊後於28日傍晚，被依涉犯傷害罪及兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌，移送台南地檢署複訊，葉男在移送過程不發一言，女童舅舅則指稱，女童生母為保護葉男，而向家人們隱瞞，不敢讓家人知道真相。

27日深夜有網友在臉書PO文指出：「 出來，不然抓到你應該會很好笑，燙到兩個禮拜，不送醫院，是她自己燙的，還是被人燙的，出來給個交代」，並指女童已前往永康奇美醫院就醫，並通報社會局及警方查處。

台南市永康分局表示，27日晚上8時接獲民眾報案稱有小孩管教問題的家庭糾紛，警方到場發現係女童繼父與外祖母發生爭吵，繼父要求外祖母離開而雙方引發糾紛，其外祖母因而聯繫其他親屬介入而引發紛爭。永康分局發現女童女童雙腳嚴重燙傷，即派員與家屬帶女童至永康奇美醫院就醫，並通報社會局進行調查釐清案情，追查是否涉嫌違反兒少法相關法規情事。

初步調查時，家屬指女童係2週前自行開熱水澡時致雙腳燙傷，當時繼父外出工作，女童母親聽到女童哭聲，發現女童燙傷，惟因家中經濟因素，僅帶女童到就近診所拿藥擦，一週後案主傷勢似乎較好了，即以繼父工作常使用的燙傷藥膏治療。繼父向社會局表示原本女童還會自己走路，但其外祖母近幾日到家住，女童情況變糟，繼父報警要求外祖母離開，其外祖母聯繫親屬而衍生爆料公社爆料紛爭。

台南市社會局調查女童因父母親延誤就醫導致傷勢嚴重，已有嚴重疏忽照顧情事，社會局立即依兒童及少年福利與權益保障法第56條緊急安置，並聲請暫時保護令，以維護女童安全。

社會局28日再會同永康分局警方深入查證女童受傷原因，女童繼父24歲葉男坦承，係因女童不服管教，隨即以熱水燙傷女童屁股及腳部，又未立即帶女童就醫，導致傷口潰爛。葉男涉犯傷害罪及兒權法有身體虐待及嚴重疏忽照顧、應就醫而未就醫情事等罪嫌，於28日傍晚，將葉男及22歲的生母依涉犯傷害罪及兒童及少年福利與權益保障法（違反兒少法第49條第1項第2款身心虐待及56條第1項第2款應就醫而未就醫）隨案移送台南地檢署讓檢察官複訊。

據了解，女童生母曾有3段婚姻，共育4名小孩，受虐4歲女童是與第1任前夫所生，與第2任前夫育有2名小孩，分別被出養和前夫帶回照顧，生母後來與葉男同居，之後帶著女童嫁給葉男，半年前跟葉男一起遷居台南生活，今年3月生下男嬰，一家4口全賴葉男在鐵工廠工作生活，社會局經評估。

目前葉家尚有1名葉男與女童生母生的小嬰兒，社工員前往家戶進行安全評估，經了解該名孩童目前照顧情況穩定暫無疑慮，後續社會局將聯結警察局家防官密集訪視案家，也申請設立警政巡邏箱，確認家戶孩童受照顧狀況。針對女童父母親，後續亦將依據兒少權法第102條開立強制性親職教育，提升親職教養功能。

葉男28日傍晚被警方帶往台南地檢署接受檢察官複訊時，面對媒體詢問「為什麼要傷害小朋友」、「你不覺得太殘忍嗎」等語時，始終低著頭不發一語，在2名員警陪同，帶上警車送前往台南地檢署。

據女童舅舅表示，葉姓繼父過去就曾因女童講不聽而打過女童1次，家人們得知後也有警告過他，當時曾比較收斂，但沒想到過了一陣子沒聯絡竟又變本加厲，連傷害女童的事都做得出來。

女童舅舅指出，女童阿嬤上周五就知道孫女被燙傷，但並不知為何燙傷，那時傷勢沒那麼嚴重，聽說也有去看醫生治療，到了27日到家中看到女童傷勢如此嚴重，想把女童接出送醫，卻遭葉男阻攔並發生爭執，直到叫了救護車，才得以將女童送醫救治。女童生母應是為了保護葉男，才不敢讓其他家人知道真相，如今得知女童遭葉男施虐，目前也只能繼續留院治療，後續若可以，希望能將女童接回照顧。

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