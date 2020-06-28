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獨／對話曝光！長輩團救台南女童見雙腳燙爛　生母嗆：不是我燙的擦藥就好

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▲▼台南女童燙傷「雙腳潰爛」！爆父放生14天　網氣炸肉搜。（圖／翻攝臉書）

▲台南女童燙傷「雙腳潰爛」。（圖／翻攝臉書）

地方中心／台南報導

又見虐童案！台南一名女童雙腳嚴重燙傷發黑，但父母卻遲遲未送醫，而事件曝光後，引起大批網友憤怒，紛紛展開肉搜。而當長輩團到女童家時，發現女童腳的狀況已經非常嚴重，但女童媽媽卻只簡單塗藥，直說不是她燙的，是小孩自己去玩熱水，與長輩團一來一往的對話全曝光，直到救護人員到場趕緊將女童送醫。

▲▼台南女童燙傷「雙腳潰爛」！爆父放生14天　網氣炸肉搜。（圖／翻攝臉書）

▲台南女童遭燙傷「雙腳潰爛」。（圖／翻攝臉書）

27日深夜，一名網友在臉書貼出年約3歲女童腳部燙傷的照片，而透過照片可以看到，女童雙腳被嚴重燙傷，腳背及腳踝等處起了大片水泡結塊，腳趾、小腿部分則因燙傷而發黑潰爛。根據《ETtoday新聞雲》記者掌握的錄音檔，可以聽到長輩團一進門，就聽到女童哭泣聲，女童祖母激動的說：「夭壽喔！你們把他腳打成這樣」，女童媽媽立刻回：「那是他燙到的」，質問為何不去醫院，女童媽媽解釋，有去醫院但說打麻醉怕對她身體負荷不了，還要植皮，我說那就不要，甚至說：「就不是我燙的，你要我怎樣。」

女童祖母則問著女童腳怎麼這樣？不能走路了耶？你想殘障都躺在這裡喔？這時小女童忍不住哭出來，女童祖母接著問「媽媽打你嗎？打哪裡？」女童則不敢說話，祖母向女童媽媽說：「好好的你就要打她，我們不是不知道」，女童媽媽則回：「打她但我們這次沒有打很大力阿，因為她做錯事情。」

接著女童祖母開始看著女童身上傷口，直說要帶她去大醫院檢查，但女童媽媽說：「在這邊擦藥就好」，另外阿嬤則回：「不是你要不要就好」，她回：「不要阿！」，阿嬤說：「還是要我報警」，女童媽媽說：「報警也沒用，她是自己燙傷不是我燙傷的，她擦藥就好」，祖母生氣的問：「你敢保證會好？」，女童媽媽說：「為什麼不會？我們也不會打她腳也沒怎樣啊」，只聽到一旁女童還在哭泣，就算要擦藥，女童也不斷哭喊：「很痛」。

女童舅公也在旁怒氣沖沖得說：「你要讓她那雙腳爛掉？沒辦法走你們才甘願嗎？」女童祖母說：「這樣才可以領殘障嗎」，女童媽媽則小聲回：「哪有說要領殘障」，舅公則不滿說：「你看了心不會痛嗎，一個孩子好好變成這樣」，女童媽媽不斷強調：「重點是她自己玩熱水。」

▲台南小女童被送往急診 。（圖／地方中心翻攝）

▲台南小女童被送往急診 。（圖／地方中心翻攝）

女童祖母怒罵小女童雙腳已經發燙，指責燙傷當下沒有立刻處理，女童媽媽立刻說：「有！」，祖母說：「有就不會這麼大洞，怨嘆你一輩子，你要生就要顧好」，她回：「哪有沒顧好，他要玩熱水我也沒辦法，我在睡覺欸」，舅公說：「沒辦法顧我們來顧」，女童媽媽回：「我不能睡午覺阿，你這樣說沒理欸，我又不是每次都睡午覺，那天睡他去玩熱水怪我嗎？」，女童祖母則說：「怪你顧不好啊！」

救護人員抵達後，女童媽媽僅說已經燙兩個禮拜，這救護人員也傻眼問：「兩個禮拜都給她塗這些喔」，直呼：「這樣會害他感染！」，過程中可以一直聽到女童哭泣聲，女童祖母不滿說：「沒錢醫我們來醫」，救護人員將女童搬上擔架床時，也能聽到女童痛到不斷哭泣，聲音令人痛心。

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