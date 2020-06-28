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4個小孩3個爸！22歲媽結婚3次...第3任熱水燙爛第1任4歲女雙腳　生母挺尪也說謊

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▲台南小女童被送往急診 。（圖／地方中心翻攝）

▲台南小女童被繼父燙爛雙腳送往急診 。（圖／地方中心翻攝）

記者洪靖宜、黃子倩／台南報導

台南一名女童被爆料雙腳受到嚴重燙傷，但是家長遲遲未帶去就醫，傳出是疑似遭到受虐，年僅4歲的小女童，主要傷勢在雙足背，約4-5%有2度燒燙傷，據查，22歲的林姓生母有過3段婚姻、共生下4名子女，女童是跟第一任前夫所生，而女童的舅舅在受訪時也坦言，女童生母起初為保護現任丈夫葉男，不敢讓家人們知道真相。

經深入查證，女童繼父坦言，是因女童不服管教，隨即以熱水燙傷女童屁股及腳部，又未立即帶女童就醫，導致傷口潰爛，社會局已主動啟動進入兒少保護醫療整合中心進行評估，並報請地檢署由檢察官啟動偵辦，而28日下午繼父則依違反 《兒童及少年福利與權益保障法》和傷害等罪嫌移送檢方複訊。

▲台南女童繼父 。（圖／地方中心翻攝）

▲燙爛4歲女童的狠心繼父被移送。（圖／地方中心翻攝）

據了解，女童生母今年22歲，曾有3段婚姻，共育4名小孩，受虐4歲女童是與第一任前夫所生，與第二任前夫育有兩名小孩，分別出養和前夫帶回照顧，後來與24歲葉男一起遷居台南生活，今年3月生下男嬰，一家四口全經濟來源全是第三任的葉姓丈夫。

▲女童舅公 。（圖／地方中心翻攝）

台南女童舅公 。（圖／地方中心翻攝）

現任葉男用熱水燙傷第一任所生4歲女童雙腳和屁股，一開始親生母親和葉男都聲稱是女童自己玩熱水造成，對此，女童舅公受訪時說：「一開始（女童母親）想保護他(葉男)不敢讓我們知道，一直昨天才知道，阿嬤是禮拜四才知道，媽媽都不願讓她帶出來就醫，昨晚叫救護車來載小女童，初期有去看沒這麼嚴重，有用藥給她，結果後來越來越嚴重，講不聽就打，之前有打過有警告他，有比較收斂，最近沒時間聯絡可能就變本加厲。」

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