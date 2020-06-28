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正義哥心疼台南女童　社會局回應了！曝受虐案3個月背後辛酸

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記者洪靖宜、黃子倩／台南報導

台南發生一起疑似虐童案件！一名女童雙腳嚴重燙傷發黑，但家長卻遲遲未送醫，而事件曝光後，引起大批網友憤怒，經深入查證，女童繼父坦言，是因女童不服管教，隨即以熱水燙傷女童屁股及腳部，又未立即帶女童就醫，導致傷口潰爛，不過，該家庭在今年3月首次因不當管教通報在案，由社會局開案輔導中。

▲▼台南女童燙傷「雙腳潰爛」！爆父放生14天　網氣炸肉搜。（圖／翻攝臉書）

▲台南女童遭繼父虐待重傷。（圖／翻攝臉書）

經深入查證，女童繼父坦言，是因女童不服管教，隨即以熱水燙傷女童屁股及腳部，又未立即帶女童就醫，導致傷口潰爛，有身體虐待及嚴重疏忽照顧等情事，社會局已主動啟動進入兒少保護醫療整合中心進行評估，並報請地檢署由檢察官啟動偵辦。

社會局對此回應，該家庭於今年3月首次因不當管教通報在案，由社會局開案輔導中，並針對父母親開立親職教育各8小時。如今仍發生疑似虐童案件，讓愛心關懷協會理事長「正義哥」徐奕第一時間就趕抵現場，同時也有不少網友撥打投訴電話，將近300多通電話讓他接到手軟，連手機都發燙。

正義歌於27日晚間立刻到台南奇美醫院外，並播電話給1999及113，但都沒有辦法得知女童情況，對方都以有任務分工，跟警察做配合，且受限於個資法來做簡單回應。

▲「正義哥」徐奕 。（圖／記者黃子倩攝）

▲正義哥徐奕不滿台南社會局，認為他們對女童受虐案處置不當。（圖／記者黃子倩攝）

徐奕不滿表示，「社會局從頭到尾真的很欠罵，打1999講一堆，又叫我打113，但又講一堆，他們叫我報警，但想知道的是小朋友安置問題，警察在旁我要報什麼警，對方回我我佔他的線，社會局都是這種態度，都叫我們找警察嗎？他認為，小女童的傷勢不單純，照理來說燙就會把腳伸起來，怒問社會局有沒有訓練，只叫我們報警，但警察就在現場，對方說還是要等，等事情發生後再來處理，預防才是重點，不是等發生才解決問題。」

對此，台南社會局回應指出，當天正義哥進電詢問，因為聲音斷斷續續收訊很差，說要通報轄區派出所員警過去，當時正義哥說員警已經在場，所以才請他撥打113詢問狀況。

另外，台南社會局也澄清，當初接獲通報後，就立即派社工前往調查並瞭解女童目前傷勢及照顧情形，經調查女童因父母親延誤就醫導致傷勢嚴重，已有嚴重疏忽照顧情事，社會局當天就依兒童及少年福利與權益保障法第56條緊急安置，並聲請暫時保護令，以維護女童安全。

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