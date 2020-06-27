時力發起崁頂鄉長「郭振堂落選運動」：請蔡英文說明民進黨支持理由

▲時代力量27日發起「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」。（圖／取自時代力量臉書）



記者林銘翰／台北報導

前屏東縣崁頂鄉長林光華因涉及賄選被判當選無效，補選將在7月11日舉行， 目前登記參與補選的有曾擔任過崁頂鄉代表會主席的曾輝地、獲得民進黨支持的屏東縣議員周碧雲丈夫郭振堂，及台灣民眾黨推派的廖國富。對此，時代力量27日發起「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」，並要求民進黨主席蔡英文公開說明，民進黨唯一之支持郭振堂的理由。

前崁頂鄉前鄉長林光華涉嫌賄選遭判當選無效，鄉長將於7月11日進行補選，目前已登記的曾輝地、郭振堂、廖國富3人雖然皆以無黨籍身分出征，但其中郭振堂獲得民進黨公開支持，廖國富則選擇與台灣民眾黨合作，民眾黨主席柯文哲與多名黨籍立委也多次南下力挺。

時代力量27日表示，民進黨唯一支持的無黨籍崁頂鄉長候選人郭振堂競選總部，今天晚上將風光開幕，以郭振堂「公開、公正、廉能、透明」的競選口號，對比之前的樂樂養雞場弊案及軒成食品營養午餐標案，「好不諷刺」。

時代力量說，時力日前曾經公開向民進黨喊話，民進黨的「台灣價值」是否就是支持這類長期魚肉鄉里、目無法紀的候選人，遺憾的是，民進黨主席蔡英文迄今仍然閃閃躲躲不願表態。

時代力量指出，蔡英文在520就職演說中，曾表示要「超前部署，讓台灣脫胎換骨，留下一個更好的國家」，想不到第二個任期中，執政黨首位公開唯一支持的候選人，竟然是一個家族勢力長期把持崁頂鄉、在屏東作威作福的地方惡霸。

時代力量表示，時力發起的「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」在27日正式開跑，呼籲所有關心屏東及崁頂鄉親的朋友們，即日起至民進黨黨公職相關粉專留下「郭振堂落選」，表達人民的不滿。

時代力量強調，崁頂鄉值得一個更好的人，請蔡英文即刻說明民進黨唯一支持郭振堂的理由。

事實上，周碧雲是國民黨籍屏東縣議長周典論的姪女，其與郭振堂於屏東縣枋寮鄉共同經營「樂樂養雞場」，因臭氣沖天引發民怨，前時代力量立委黃國昌日前接獲陳情，去年6月南下會勘卻遭拒於門外，隨後轉往屏東縣政府抗議，指責屏東縣政府包庇違法養雞場，只因是由縣議員周碧雲經營。

郭振堂還曾經因為不滿稽查人員勘查「樂樂養雞場」，出言辱罵彭姓技師「依你懶叫啦」（閩南語，意指男性生殖器），被依妨害公務罪提起公訴，屏東地院審理後認為，郭振堂有誣告、稅捐稽徵法的前科，素行並非良好，且未能尊重公務員依法執行職務，以言語污辱、蔑視公權力，但因能犯後坦承犯行，態度尚可，因此判拘役30天，可易科罰金及上訴。

此外，郭振堂還是軒成食品公司的負責人，承攬高屏地區多所學校的團膳標案，過去也曾傳出數起學生在食用軒成提供的營養午餐後，中毒送醫的事件，其中食品廠區就位在屏東崁頂。

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