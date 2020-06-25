2車友端午騎單車遊霧台　遇大雨成落湯雞困隧道…暖警上前解圍

▲兩車友騎單車遊霧台，遇大雨受困隧道，遇里港警方解圍 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2名車友趁端午連假，從高雄市駕車到三地門後，再騎單車到霧台鄉旅遊。不料西南氣流為山區帶來大雨，2人受困明隧道，全身濕漉漉，動彈不得，所幸遇到里港警分局交通組長林中安及巡官蘇鉞勝到周邊視察連假交通狀況，協助載他們下山，讓2人相當感激。

▲▼車友受困隧道。

里港警分局交通組長林中安及巡官蘇鉞勝利用端午連續假期首日，前往霧台鄉熱門觀光景點周邊，視導交通疏導措施，行經台24線霧台路段時，山區受西南風影響，突降下大雨，因而發現路邊有2位自行車友受困，全身濕漉漉，無法動彈。

林、蘇見狀，立即下車查看，經了解該2位車友平日係自行車運動愛好者，利用端午連假，遠從高雄市，開車至霧台鄉山下停放，準備騎自行車沿台24線上山遊玩，不料半路遭逢山區天候不佳，下大雨，因而受困霧台明隧道。

警方建議他們，天候狀況不穩定，若勉強騎車上山，天雨路滑，恐致危險，車友當下即接受建議，警方便迅速用巡邏車，將他們載返下山，到達原停車處，再讓他們自行駕車上山至霧台景點遊玩，繼續未完的旅程。

分局長楊龍祥表示，林、蘇2員及時協助排除民眾困難，值得員警表率，並呼籲民眾端午連續假期出遊，應做好相關路況資訊、交通管制查詢，快樂地出門，平安地返家。

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