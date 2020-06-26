馬英九辦公室酸蔡政府「口嫌體正直」：猛批評卻緊抱九二共識成果不放

▲前總統馬英九。（資料照／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

前總統馬英九25日呼籲，蔡政府應讓兩岸重回「一中各表，九二共識」的基礎，總統府發言人張惇涵回應，歷史已經翻新，民眾拒絕一國兩制，期盼走向世界。對此，馬英九辦公室26日反酸，蔡政府一方面猛批評馬英九的兩岸政策主張「過時」，卻又緊抱著「九二共識」「過時」的成果不放，豈不是雙重標準、「口嫌體正直」？

馬前總統辦公室表示，馬政府執政8年期間，在「九二共識」的基礎上，與對岸簽訂23項協議，為兩岸帶來和平與繁榮。如今，這些協議也都在有效運作，還是現在進行式。以其中2010年簽訂的《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）來說，近來中國大陸傳出要終止的聲音，但我方經濟部卻說ECFA對兩岸而言是共創雙贏，陸委會更坦承，ECFA對我方有益，希望陸方持續下去，不要終止。

馬前總統辦公室指出，總統府指國人「期待走向世界」，是時代所趨，既然蔡英文總統曾痛批ECFA是「走向中國」、「包著糖衣的毒藥」、「喪權辱國的不對稱條約」，如今蔡總統已完全執政4年，而且又以817萬高票連任，何不展現辣台妹「抗中保台」的勇氣與魄力，主動終止ECFA這項「九二共識」的產物，「翻過一頁」走向新的時代。否則一方面猛批評馬前總統的兩岸政策主張「過時」，卻又緊抱著「九二共識」「過時」的成果不放，豈不是雙重標準、「口嫌體正直」？

馬前總統辦公室表示，時代的巨輪不斷向前邁進，歷史會翻向哪一頁，端看為政者的智慧，再次呼籲蔡總統慎思明辨，避免不慎翻錯頁，成為錯誤的歷史篇章。

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