徐國勇指示屏警　協助偏鄉居民領取振興3倍券！





▲徐國勇。（資料圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電

內政部長徐國勇今天到屏東枋寮警分局獅子分駐所，慰勉枋寮分局警員在端午連假疏導交通的辛勞，也指示，7月份振興3倍券的發放，希望各分駐、派出所能夠協助偏鄉居民領取。

屏東枋寮鄉台1線為通往旅遊景點恆春、墾丁及台東縣必經之地，端午連假首日及今天都出現大量出遊車潮，徐國勇今天特別前往枋寮警分局獅子分駐所，發放加菜金給枋寮警分局交通疏導勤務警員，慰勉端午連假的辛勞。

徐國勇同時指示振興3倍券的協助發放，他表示，7月15日振興3倍券將上路，全國有3個位於偏鄉的警分局，共7個分駐、派出所，需要基層警員協助發放3倍券，枋寮警分局是其中之1，轄內獅子分駐所、內獅派出所和草埔派出所，需要基層員警協助辦理發放事宜。

徐國勇鼓勵警員延續抗疫精神，配合振興3倍券發放的光榮任務，讓民眾得以安全消費，達成振興經濟目的，希望繼防疫、紓困之後，第3階段振興政策獲得人民肯定。

另外，徐國勇也轉達總統蔡英文對於長照及托育的重視，並表示總統對於基層警察的福利相當重視，已著手針對相關福利措施做改善，感謝警察同仁的付出。

現場徐國勇請縣警局長李文章，唸總統在警察制服改善方面的指示手諭，總統特別指示徐國勇請廠商做最合適（舒適、安全）的制服研發。（編輯：陳俊碩）