屏東竹田「端午佳節　驛起立檸」　趣味橫生促銷檸檬

▲屏東縣竹田鄉公所舉辦「端午佳節 驛起立檸」暨頓物小詩人吟詩活動，為竹田鄉寫歷史。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣竹田鄉公所舉辦「端午佳節 驛起立檸」暨頓物小詩人吟詩活動，有感於今年檸檬價格比往年低，竹田鄉長傅民雄為行銷屏東檸檬，結合節慶，舉辦百人立檸檬活動，一起為竹田鄉寫下歷史紀錄。

▲▼傅民雄、

▲立檸檬。

與會包括屏東縣議員李世淦、天使花園陳文懃、竹田鄉農會張志誠總幹事、六堆同濟會、內埔扶輪社與立法院顧問蘇清泉服務團隊林育先等人參與。

立檸活動，吸引上百對非常多親子參加，由於相傳端午的午時是陽氣最重的時候，相傳午時立蛋，象徵鴻運當頭，而端午節據說太陽直射北半球，太陽引力與地心引力相互拉扯，恰巧形成兩股反方向的拉扯力量，所以蛋容易站立起來。

活動每人發5粒，由於檸檬本身有蒂頭的關係，其實只要善用地板，無需像立西瓜要小圓碟子，就可以直接立檸檬，幾乎都一次就成功。

代表立院顧問蘇清泉致詞的辰守天公司董事長林育先表示，屏東檸檬產量佔約80%，竹田是主要產地之一，盛產期是每年6到8月，但今年價格比往年低，感謝竹田鄉公所、代表會與竹田鄉農會，結合節慶，積極行銷檸檬，希望大家都能多吃檸檬，有益健康，也協助台灣農業發展，日前也感謝農政單位與優秀的農業團隊，將台灣優質農漁產品外銷到美國，為台灣農漁產業打出一條活路！不分藍綠，共同為繁榮台灣努力。

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