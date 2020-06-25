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「罷免黃捷」最新連署數曝光！6地連署站持續進擊　黃捷臉書吐露心聲

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▲▼黃捷發文分享2趣事。（圖／翻攝自Facebook／黃捷 高雄市議員）

▲「罷免黃捷」目前有6處連署點，連署數至今已經突破2.2萬。（圖／翻攝自黃捷臉書粉絲團）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市議員黃捷遭到高雄人發起罷免，罷捷總部在臉書公布最新消息，包含端午連假期間不休息，連署站與戶外簡易連署點持續運作外，總部發言人徐尚賢也透露，連署數目前已突破2.2萬份，正式成案時間仍在規劃。針對罷免行動，黃捷表示尊重，專心問政、勤奮服務才是她的重點。

「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」臉書粉絲團25日公布最新消息，包含端午連假期間不休息，連署站與戶外連署點持續運作外，也宣布成立最新的簡易連署點，位置在鳳山區中崙路一間洗衣店門口，代收連署書時間為周1至周6，上午10時開始至下午9時收攤。

▲▼「罷免黃捷」最新數字出爐　6處連署站終曝光。（圖／翻攝自罷免黃捷-鳳山清捷行動本部）

▲罷免黃捷總部24日在臉書公布最新消息。（圖／翻攝自罷免黃捷-鳳山清捷行動本部）

包含中山西路331號的罷免總部，目前公布的連署點有建國路三段249號（韓舍）、光遠路316號（巨匠電腦附近）、工協街1號（鳳山工協共同市場）、體育路10號（鳳凌廣場）與中崙路586號（時尚洗衣店前騎樓）共6處。罷免總部發言人徐尚賢日前透露，連署數目前已突破2.2萬，正式成案時間仍在規劃。

針對罷免行動，黃捷表示尊重民意，22日也在臉書吐露心聲，「最近紛紛擾擾，我也提醒自己不要被影響，專心問政、勤奮服務才是重要的」、「（22日）上半年的質詢到此只告一個段落，但地方服務和議題推動不會停歇，先預祝大家端午連假愉快。」

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