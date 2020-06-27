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14歲牧羊小妹遭2男性侵　完事後「淋油焚身滅跡」全身80％燙熟慘死！

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▲▼火,縱火,燃燒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女孩遭到2男性侵後淋油殺害。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

即便政府與人權組織不斷替印度女性爭取權益，仍無法阻止悲劇的發生。日前一名14歲的少女在離家不遠處牧羊，卻遭到兩名變態男子盯上，將她推擠到草叢堆中進行性侵，少女奮力的抵擋，讓2男子擔心會遭到舉報，於是將女孩身上淋上煤油之後點燃，企圖毀滅女孩。

根據英國《太陽報》報導，這名女孩在離家約200公尺的地方放羊，沒想到卻遭到一名14歲的男孩與22歲的傑斯瓦（Sharad Jaiswal）盯上，兩人燃起對女孩的非分之想，於是上前用暴力將女孩拖到草叢堆中進行性侵。

然而在過程中，女孩仍奮力掙扎試圖想要求救，傑斯瓦擔心若女孩逃脫之後，可能會向警方舉報，於是跟同夥拿了煤油淋在少女身上，接著點火燃燒。女孩的父母發現孩子遲遲沒有回家，於是前往尋找，發現女兒躺在草地上一動也不動，於是將她緊急送醫。

醫療團隊進行搶救後，發現女孩全身約有80％的燒燙傷，需要進入燒燙傷重症病房，然而經過多時的搶救，女孩仍宣告不治身亡。根據印度最新的官方數據，全國一年約有40000起性侵案，且這個數字只是冰山一角，許多受害者因為擔心遭到報復，所以選擇隱忍。如今印度人權組織再度因為少女的案件，嚴格要求政府重視印度女權問題。

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