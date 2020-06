中印邊境火藥味濃！印度超前佈署3萬6000兵赴邊界...「戰車大砲」準備應戰

▲衛星相片顯示中國解放軍於空喀山口的軍事基地。(圖/路透社)

記者羅翊宬/綜合報導

中國大陸外交部發言人23日聲稱,中印兩國軍隊在邊境已舉行第二次軍長級會晤,致力維護邊境和平與安寧。然而時至今日,中印邊境衝突仍懸而未解,傳出解放軍朝喜馬拉雅邊境,印度斗拉特別奧里地機場(Daulat Beg Oldi Airport)東南30公里處派兵增援,而印度則佈署超過3萬6千多名士兵,其中包含主戰坦克與大砲。

軍事新聞分析媒體《Defence Blog》引述當地消息,指稱為應付中國大陸威脅,印度除派遣3萬6千多名士兵,亦調遣3個步兵師,而空軍所屬的戰鬥機則在該地巡邏,並定期運輸所需人力與充沛物資。印度某高級官員證實,先前曾向拉達克派遣部隊,「中國正將龐大的部隊集中至具爭議性的喜馬拉亞邊界,為對付解放軍威脅,目前我方正增加人手。」

Indian army to plug gaps all along #LAC by fresh deployment of armed Forces means army to stay for long .#LadakhBorder #ChinaIndiaFaceoff

In Pic: Indian army building New camp near #Chumar on LAC in #Ladakh pic.twitter.com/oniB9jUGAh