中印邊境火藥味濃！印度超前佈署3萬6000兵赴邊界...「戰車大砲」準備應戰

▲衛星相片顯示中國解放軍於空喀山口的軍事基地。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

中國大陸外交部發言人23日聲稱，中印兩國軍隊在邊境已舉行第二次軍長級會晤，致力維護邊境和平與安寧。然而時至今日，中印邊境衝突仍懸而未解，傳出解放軍朝喜馬拉雅邊境，印度斗拉特別奧里地機場（Daulat Beg Oldi Airport）東南30公里處派兵增援，而印度則佈署超過3萬6千多名士兵，其中包含主戰坦克與大砲。

軍事新聞分析媒體《Defence Blog》引述當地消息，指稱為應付中國大陸威脅，印度除派遣3萬6千多名士兵，亦調遣3個步兵師，而空軍所屬的戰鬥機則在該地巡邏，並定期運輸所需人力與充沛物資。印度某高級官員證實，先前曾向拉達克派遣部隊，「中國正將龐大的部隊集中至具爭議性的喜馬拉亞邊界，為對付解放軍威脅，目前我方正增加人手。」

Indian army to plug gaps all along #LAC by fresh deployment of armed Forces means army to stay for long .#LadakhBorder #ChinaIndiaFaceoff

In Pic: Indian army building New camp near #Chumar on LAC in #Ladakh pic.twitter.com/oniB9jUGAh — Ashraf Wani اشرف وانی (@ashraf_wani) June 26, 2020

報導指出，中國大陸自5月初便不斷在中印邊境實際控制線（Line of Actual Control）增派軍隊。印度外交部發言人阿紐拉‧斯里瓦士塔瓦（Anurag Srivastava）分析，中國此項做法，並不符合雙邊曾經協定的內容，「這些條約與規定，在過去讓雙方在邊境上維持有限的佈署。」

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