鮮肉男模「以為女友熱吻室友」　拿刀把情敵捅成蜂窩…沿路滴血成臥街屍！

▲男子因為吃醋女友可能與室友有一腿，竟將對方刺死。（圖／翻攝自MET POLICE下同）

記者陳亭伃／綜合報導

醋勁大發釀悲劇！一名哥倫比亞籍20歲的男模特兒，日前懷疑自己的室友跟女友有染，甚至趁他不在家時有親吻行為，兩男子在激烈地口角之下，男模特兒竟拿刀猛刺室友，直到對方奪門而出求救，最後失血慘死街頭。法院開庭審理時，男模特兒卻用自己有「精神問題」想要規避，仍遭判處17年有期徒刑。

根據英國《每日郵報》報導，20歲的貝萊斯（Carlos Velez）與女友愛許麗（Ashlly Rondon-Diaz）、擔任廚師的好友大衛（David Martinez）在英國倫敦共租一間公寓。然而貝萊斯卻時常懷疑女友與大衛有一腿，兩人交情也比較親近，在案發當天貝萊斯與大衛發生口角，貝萊斯拿刀對著對方的頭部、胸腔、四肢猛砍，直到大衛渾身是血逃到街上。

▲遭到刺殺的男廚師。

愛許麗回想起當時的畫面，仍心有餘悸表示，「貝萊斯就像是魔鬼上身一樣，拿刀在大衛的肩膀、脖子、腦袋上刺了好幾下。」大衛遭到攻擊之後，因為失血過多死亡，而貝萊斯則遭到警方逮捕。

法官開庭時，貝萊斯針對自己行為，以「魔鬼的幻象」形容，更提到自己在犯案當下腦袋、記憶一片空白。然而精神科醫師則表示，「沒有一種精神病會出現這樣的失意」，訊後陪審團同樣認為貝萊斯有罪，故意用精神疾病作為藉口。在審判過程中，愛許麗回憶起當下的場景，同樣也出現心靈創傷。訊後，法官判處貝萊斯17年有期徒刑。

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