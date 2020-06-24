端午連假明登場！車站湧人潮「車廂超滿」　雙鐵今明都一票難求

▲高鐵今日南下列車多為熱銷車次。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

明（25）日起就是4天的端午連假，雙鐵、公路、國道等已開始湧現人潮與車潮，高鐵自今早7點起南下列車多為熱銷車次；台鐵東部幹線今日中午至明晚6點車票已完售，西部幹線今日10點至明午3點間的車票也已賣光。另外，國道5號已開始出現車潮，時速約為20到60公里。

據高鐵公司官網顯示，今日上午7點起至明日下午5點間，南下列車均為熱銷車次，長途車票多已完售，且高鐵24日至28日間不提供自由座服務，民眾可多利用加班車搭乘。

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▲今晚將有大批乘客湧入高鐵車站。（圖／記者李毓康攝）

台鐵運務處營業科長許民杰表示，東部幹線部分，台北往花蓮方向，今日中午至明晚6點的長途自強號車票已賣完，往台東方向今明兩日整天則都已完售；花東往台北方向，28日收假日整天車票也已賣光。

西部幹線部分，台北往高雄方向，今早10點至明午3點間，長途自強號車票完售；高雄往台北方向，28日上午7點後車票完售。南迴幹線部分，高雄往台東方向，今午後至明午5點間車票完售；台東往高雄方向，28日中午後車票也已賣光。

▲今日不到下午4點的台鐵列車已坐滿乘客。（圖／記者李宜秦攝）

另外在國道部分，除有返鄉、出遊人潮，也碰上下班時間，各路段都已湧現車潮，國5南港－坪林南下路段時速最低僅20公里，坪林－頭城南下路段時速40公里，大台北地區也有多處雍塞，包括內湖、南港、圓山、中和、樹林、三峽、泰山、中壢等。