台鐵「藍皮解憂列車」大修復！4輛明年4月完成　還要推復刻版公文袋

▲台鐵藍皮貨車。（圖／記者林育綾攝）

記者賴文萱／台東報導

鐵道迷必追的「藍皮火車」有股說不出的魔幻魅力，每日僅1班往返枋寮與金崙，被作家劉克襄譽為「解憂火車」。由於鐵路電氣化即將完工，藍皮客車一直有保留呼聲，台鐵也擬計畫修復車廂，除了確保行車安全外，也以形狀、顏色、味道及記憶為4大方向為修復原則。台鐵表示，第一批4輛列車預計明年4月完成，後續也規畫推出復刻版公文袋等商品，重現古早味旅程。

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▲詩人許含光（左）、 馬翊航（右）先前曾帶隊，搭乘藍皮列車跟讀者一起在列車上讀詩、聽歌。（圖／記者林育綾攝）

交通部長林佳龍今（24）日赴台東視察時聽取台鐵藍皮列車修復計畫。台鐵機務處處長宋鴻康指出，日本國鐵早期也有藍皮列車，但在JR民營化之後完全被淘汰，因此亞洲只有台灣保存此列車，也吸引英國、香港、日韓等鐵道迷來台追車。

▼林佳龍與立委劉櫂豪搭乘藍皮列車。（圖／台鐵提供）

為了讓藍皮列車繼續行駛，拓展觀光價值，也為讓車廂展現復古並結合現有的安全行駛條件，台鐵邀請鐵道文化學者及該局美學委員等相關專家共同研討，延續台鐵美學復興之路。

台鐵表示，藍皮列車預計修復13輛藍皮客車，計有對號列車型、長條椅型、非字型椅型；第一批4輛最快明年4月完成，第二批4輛明年7月完成，第三批5輛則是明年10月完成。

▲藍皮列車車廂。

台鐵表示，修復以安全行駛、風貌營造、設備齊全、旅客需求服務為原則，並已委託鐵道文化學者作歷史調查考證研究案，期能回復藍皮客車原有的風貌。另廁所氣味被人詬病部份，將改為符合人體工學的真空式馬桶，以提昇整潔度及使用便利性，台鐵也擬規畫推出復刻版公文袋等商品，徹底重現古早味旅程。

▲台鐵擬推出復刻版公文袋。（圖／記者賴文萱翻攝）

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