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未婚夫過世…她求職碰壁「懷龍鳳胎流浪」！　淚求產檢：寶寶這兩天不動了

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▲▼台中女挺雙胞胎大肚排隊領粽，悲慘遭遇曝光。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中女挺雙胞胎大肚排隊領粽，志工好奇一問才知道她的悲慘遭遇，立刻陪同她到醫院產檢，並協助後續生活。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

端午連假即將到來，有不少人紛紛回到家鄉與家人團聚吃粽子，台中行善團23日也特地到地方分送粽子給弱勢團體，吸引不少人前來排隊領粽。而在隊伍中，卻出現了一名年約30歲，還挺著大肚的孕婦，經了解，她剛出獄，未婚夫過世，家人又不諒解，導致她無家可歸，只能四處乞討，當她拿到粽子時，眼淚不禁在眼眶打轉，讓志工看了相當不捨。

端午節前夕，台中行善團特地準備上千顆粽子要分送給弱勢團體，而在排隊領粽的隊伍當中，大多都是一些年紀較大的長者，但卻出現一名年約30歲挺著大肚的孕婦，也吸引了志工的目光，並上前詢問，這才知道女子的悲慘遭遇。

▲▼台中女挺雙胞胎大肚排隊領粽，悲慘遭遇曝光。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中女挺雙胞胎大肚排隊領粽，悲慘遭遇因此曝光。（圖／記者白珈陽翻攝）

女子表示，肚子裡的寶寶是5個月大的龍鳳胎，3月入獄前未婚夫就過世，服刑3個月後，5日出獄，但家人卻始終不諒解她，也沒有其他親友能夠收留，「我只能流浪街頭，晚上睡地下道」，她想工作，但因為懷孕又沒有專長而四處碰壁，常常有一餐沒一餐，而前來領粽的這天，也已經好久沒有好好吃飯，當她接過粽子後，眼淚更不禁在眼眶打轉，讓志工相當不捨。

女子還提到，自己連產檢的錢都沒有，而面對志工詢問是否需要幫助，她則回應，「我需要的是可以帶我去產檢讓我可以順利生下這對雙胞胎，這二天感覺腹中胎兒都無再動，深怕會不會腹中胎兒有何狀況」。

女子的這段話一出，志工立刻陪她到醫院產檢，並且表示將會提供協助後續生活，讓女子能夠度過難關，並能順利將孩子生下，而她自己也表示，未來會努力工作，獨立養活一雙兒女。

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