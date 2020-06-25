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影／自強號車頭冒煙！網爆料：修不好硬開燒起來　台鐵證實是「電抗器」惹禍

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記者李宜秦／台北報導

天氣炎熱連火車都受不了？有網友在PTT發文指出，台鐵125次自強號列車車頭冒煙，他表示「列車在斗六修不好，繼續開到嘉義就燒起來」。交通部台鐵局則表示，該部列車電抗器故障，無法續行，已疏導旅客改行129、3237次。

網友在PTT貼出一張台鐵火車車頭冒煙的照片，並指出「車頭直接GG，彰化就有問題，斗六修不好，繼續開到嘉義燒起來，果然安全第一」。網友留言表示「煞車卡死？所以是燒軸？」、「做便當做到燒起來？」、「發爐了」、「蒸便當啦」、「連假日常」、「為什麼煞車卡死，會燒到控制室來？」

▲網友貼出火車頭冒煙的照片。（圖／翻攝自PTT）

請繼續往下閱讀...

▲台鐵自強號驚傳冒煙。（圖／PTT網友vhygdih授權提供）

臉書專頁「合鐵事故通報平台」也指出，因125次自強號於嘉義車站發生機械異常事件(鬆軔不良)，本車次經搶修無效，嘉義車站以南停駛。有網友留言，「好多消防車過去！」也有人透露，「大家被趕到2月台…然後就沒後續了…大熱天擠一堆人再下去就不是火車冒煙…是人冒煙…」

台鐵局表示，今日125次(七堵開往屏東，推拉式自強號)於嘉義站因後部機車E1038號電抗器故障，原因已在查證中，無法續行，目前處理中，旅客改乘129、3237次，17:25(嘉義=屏東間)改600型電車8輛替駛，將加強播音以服務旅客。本次故障事件計影響15列車、339分、約4450人。

▲台鐵自強號驚傳冒煙。（影／PTT網友vhygdih授權提供）

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