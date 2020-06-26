靈蛇連續41年向帝爺公報到　南投天受宮靈蛇不怕生...不時向神明參拜

▲▼南投縣名間鄉天受宮，供奉玄天上帝的神案前靈蛇現身，信眾拍到大頭蛇現身，宛若向神明「參拜」模樣。（圖／陳政雄提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣名間鄉天受宮，每逢端午時節前後，俗稱「帝爺公蛇」大頭蛇總會現身宮廟，今年也不例外。24日靈蛇現身，迄今已第3天。這是1979年宮廟落成以來，連續第41年靈蛇前來「報到」。此次靈蛇長度約150公分，牠不但不怕生，還不時朝安奉神明的方位，有如「參拜」般的上下擺動身軀，靈蛇傳奇的故事，令人稱奇。

天受宮供奉的主神，就是民間神話故事裡頭腳踏蛇與龜的玄天上帝，信徒又稱「帝爺公」。天受宮宮主陳政雄說，今年24日端午節前1天，「帝爺公蛇」又再度現身宮廟。

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現身的靈蛇，不但不畏懼人群，且經常在供桌及神像之間，來來回回穿梭，一下子仰頭吐信、一下子彎腰低頭；模樣好似稱臣般，一再俯首向帝爺公「參禮」，吸引信眾圍觀拍照。廟方基於對生命與自然生態的尊重，任由靈蛇自由活動，未予以捕捉或驅趕。

前2年靈蛇離去時，曾蛻下蛇皮，廟方也予以製成名為「衣錦龍歸」的鑰匙圈。宮主陳政雄表示，坊間習慣將「蛇」稱為「小龍」，其蛻下的蛇皮便稱作「龍衣」，加上「蛇」與「留」的台語發音相似，蛇「鱗」又代表財寶，站在宗教觀點，具有招財、吉祥、平安之意，以致「龍衣」打造而成的鑰匙圈，深受信眾喜愛，今年靈蛇是否會再度留下龍衣，也成為信眾關注的焦點。

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