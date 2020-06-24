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南投信義鄉隆華橋災後復建完工　林明溱率鄉親走過橋慶通車

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▲▼南投縣信義隆華橋災後復建工程完工啟用，縣長林明溱率鄉親走過橋慶通車。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼南投縣信義隆華橋災後復建工程完工啟用，縣長林明溱率鄉親走過橋慶通車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

信義鄉神木村隆華橋，是連接同富村、神木村地區民眾出入的重要橋梁，被洪水沖毀進行災後復建工程，24日舉辦通車典禮，縣長林明溱率領耆老鄉親們歡樂慶祝，並在醒獅團帶領及鑼鼓鞭炮聲中，一起攜手走過隆華橋，體驗全新完工的交通建設。

除縣長林明溱外，包括立委許淑華、縣議員全文才、謝明謀、蕭志全、陳淑惠、縣府工務處長陳錫梧、原民局長史強、鄉長全志堅、公路總局信義工務段段長孫文昌，以及兩村村長及近百位鄉親都到場觀禮。除進行祭拜及剪綵儀式外，也邀請到醒獅團及隆華國小太鼓隊到場表演，為新橋通車儀式奪得好彩頭。

▲▼南投縣信義隆華橋災後復建工程完工啟用，縣長林明溱率鄉親走過橋慶通車。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼南投縣信義隆華橋災後復建工程完工啟用，縣長林明溱率鄉親走過橋慶通車。（圖／南投縣政府提供，下同）

縣長林明溱表示，全新完工的隆華橋，是有2個橋墩的大跨距橋梁，看起來相當安全，跨越和社溪，連絡投93線及台21線，是同富村和神木村地區民眾出入的重要橋梁，相信通車後，對於本鄉的農產運翰、民眾對外交通安全及未來的觀光旅遊發展，將有相當大的提升與助益。

縣府工務處表示，106年6月3日豪雨造成和社溪溪水暴漲，隆華橋引道遭洪水沖毀，縣府即積極爭取隆華橋改建工程，以改善當地的產業運輸及民眾出入安全，向中央爭取約1億2400萬的災修工程經費，興建長210公尺，周邊道路工程長約240公尺的隆華橋改建工程，108年4月開工。將來對汛期及台21線災後復原，可說是提供安全便捷的交通備援要道，可有效改善疏解當地交通。

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