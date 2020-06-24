南投市國際交流出新招　邀國外友好城市社區進行「視訊」包粽子比賽

▲▼受到新冠肺炎疫情影響，南投市市公所邀友好城市，透過視訊互祝端午佳節，同時透過視訊舉行包粽子比賽。（圖／南投市公所提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

端午節前夕，南投市公所在中山公園舉辦「荷粽飄香，萬里傳情」活動，由於新冠肺炎疫情的關係不方便出國，南投市長宋懷琳便邀請浙江省嘉興市及友好城市日本宮城縣栗原市，進行一場別出心裁的「視訊」包粽賽，參賽者紛紛拿出看家本領，活力十足，熱鬧非凡。

接著也進行因疫情而延期的里暨社區趣味競賽，一大早就讓參加的民眾們舒展筋骨，比賽中有的手忙腳亂不知所措、有的小心翼翼保持平衡，場邊觀眾隨之緊張萬分，加油聲不間斷。無論表現如何，總能製造出歡樂氣氛。

接著「荷粽飄香，萬里傳情」活動就在五育中學戰鼓隊的表演中開場，同學們在訓練有素下展現了高水準的演出，搭配演出的還有龍泉社區與市立幼兒園小朋友的可愛舞蹈，現場慢慢聚集起圍觀的民眾。

南投市長宋懷琳致詞表示，之前許多活動都因為疫情的關係而延期，但人們沒有因為保持社交距離而疏遠，而是更珍惜可以在一起的時刻！看到今天來了許多社區的長輩真的很開心。自古以來，端午這天都有很多的祈福活動，而日本東北地方也有端午節以菖蒲驅邪的傳統，藉由相同的傳統節日，達到國際文化交流，而隨後也視訊致贈一萬個

醫療口罩給友好城市栗原市。

接著與浙江省嘉興市的市民同時舉行包肉粽比賽，雖然同樣有包粽子的傳統，但不同地方包法以及烹飪方式都有所差異，民眾也表示很難得有這樣的機會，藉由視訊的方式，進行文化交流，雖然距離遙遠，天氣也相當炎熱，但都不減現場大家的熱情。

賽後分發粽子給參賽者，及意麵業者「肉燥福」現煮意麵品嚐，也讓現場人員提前感受到過節的氣息。

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