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竹山鎮暑期竹編DIY課程　「增加名額」至20名增進親子互動

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▲南投縣竹山鎮竹文化園區，暑期竹編DIY課程，每班增加名額至20名。（圖／竹山鎮公所提供)

▲南投縣竹山鎮竹文化園區，暑期竹編DIY課程，每班增加名額至20名。（圖／竹山鎮公所提供)

記者張弘昌／南投報導

暑假假期，炎炎夏日可去那邊走走。竹山鎮公所竹文化園區為了要讓民眾能多一個好去處，7、8月的DIY竹編課程，現在增額至20名囉，在每周四、以及周日上午10點到12點，在竹文化園區就可以預約或現場報名，體驗編竹學技巧。

竹子是竹山鎮的珍貴寶貝，而竹子從頭到腳都能充分被利用，以食來說，可以拿來當筷子、湯匙；觀賞用可以當竹盆栽、竹藝品，除了觀賞還可以有實用性，像是竹童玩、以及這次竹山文化區推出的竹扇子，都是非常棒的竹用品。

竹山公所為了讓竹文化藝術能向下扎根，文化園區每個月都推出不同的竹藝DIY課程，要讓大朋友小朋友能對「竹」有更深層的認識。7到8月份的DIY竹編課程總共開課8堂課，分別在上午10點到12點，每堂課20個人，採取預約或現場報名，額滿為止。

竹山鎮長陳東睦表示，竹編看著簡單，做起來難，尤其是編織過程的排序、工法以及巧勁，都是DIY課程中可以學習的地方，雖然是體驗課程，但是園區老師都是相當認真的教導，也會將竹的特性包含耐度高、延展性好、韌度佳等特質也都會融入課程中，可以說是認識竹子的最棒課程。民眾對課程內容有問題或想報名，可撥打電話：049-2660192洽詢。

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